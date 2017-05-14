NESCAFÉ Gold Barista исполнил мечту деловых девушек

О чем мы мечтаем, когда опаздываем в офис, не успев позавтракать? Однозначно о чашке вкусного кофе, аппетитном круассане и комплименте от симпатичного бариста.

NESCAFÉ Gold Barista исполнил мечту вечно спешащих и в своем новом ролике превратил лифт бизнес-центра в уютное кафе. Чтобы вызвать «волшебный лифт», достаточно нажать кнопку «Сделать утро особенным», и вуаля: к тебе приехал профессиональный бариста

с ароматным кофе, а встречи и дедлайны остались за дверью лифта.

«В рекламных роликах героини всегда наслаждаются кофе у распахнутого окна и абсолютно явно никуда не спешат. У современных девушек далеко не всегда есть такая возможность. Мы решили привнести немного dolce vita в реальную жизнь наших потребительниц и сделать утро особенным»— прокомментировала Мария Ткалич, директор бизнеса «Кофе», «Нестле Россия».

У кампании есть и офлайн продолжение. После просмотра ролика зрители могут «заказать особенное утро» к себе в офис: онлайн проголосовать за свой бизнес-центр в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону или Краснодаре в приложении Вконтакте. В центры, набравшие больше всего баллов, приедут настоящие передвижные кофейни, где сотрудники смогут вкусно позавтракать и выпить чашку NESCAFÉ Gold Barista.