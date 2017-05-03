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Любители кофе NESCAFÉ CLASSIC побывали в Бразилии

Любители кофе NESCAF&#201; CLASSIC побывали в Бразилии

Этой весной 4 счастливчика из России проснулись в Бразилии — на родине кофе NESCAFÉ Classic!

«Рио — это мечта моя... Статуя Иисуса, Сахарная Голова, пляж Копакабана и мощь океана, карнавал...  Ну и, конечно же, Кафе (тут кофе называют именно так). Эти поездка превратилась для нас с любимой в настоящее приключение!», — поделился впечатлениями от путешествия победитель Дмитрий Бутырев.

Главный приз включал билеты до Рио-де-Жанейро, проживание, экскурсии на кофейные плантации и встреча с агрономом Nestlé. Эксперт Педро Малта провел гостям из России кофейную дегустацию, рассказал об отличиях арабики и робусты, способах обжарки зерен и их влиянии на вкус кофе. Победители получили возможность убедиться в качестве кофе NESCAFÉ!

Совместная акция «Проснись на родине кофе» NESCAFÉ Classic и розничной сети «Магнит» проходила с 30 ноября по 31 декабря 2016 года. Для участия достаточно было купить в магазинах «Магнит» формата «у дома» и гипермаркетах кофе NESCAFÉ Classic или NESCAFÉ Classic Crema на сумму от 200 рублей и отправить sms с номером чека на короткий номер. Каждый участник гарантированно получал 50 рублей на телефон. Раз в неделю специальный приз — поездки на двоих в Бразилию.

Информация об акции была размещена в официальных сообществах бренда в соцсетях и с помощью рекламы в магазинах «Магнит» во всех регионах присутствия сети. В гипермаркетах «Магнит» посетителей встречали арки с символикой акции.

За месяц проведения акции гарантированные призы получили более 17 тысяч человек, а поездку в Бразилию выиграли: Светлана Булюхина из Казани, Ирек Ахметов из Электростали, Дмитрий Бутырев из Санкт-Петербурга и Алексей Романов из Тулы.

Мария Ткалич, директор бизнеса «Кофе», «Нестле Россия»: «Каждую третью чашку кофе на нашей планете производят в Бразилии. Это главная кофейная страна, в которой мечтают побывать все любители напитка. Именно поэтому мы подарили возможность потребителям NESCAFÉ Classic своими глазами увидеть, как растут кофейные деревья и что за люди за ними ухаживают, узнать, как выглядит кофейная ягода и какая она на вкус, и понять, какой долгий путь проходит наш любимый кофе NESCAFÉ».

04.05.2017

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