Банк для предпринимателей Точка начинает масштабную рекламную кампанию

“В прошлом году мы постарались привлечь внимание страны к самому отважному и креативному её классу — предпринимателям, к тому, почему они занимаются своим делом. Мы получили множество откликов, подтверждающих наш главный тезис — “Дело не в деньгах”. Важность предпринимательства трудно переоценить. Всё, что мы видим вокруг себя, всё, чем пользуемся каждый день, создают предприниматели. Ваш утренний кофе, возможность путешествовать, хорошо проводить выходные, дарить цветы, отправлять посылки, красиво одеваться и разговаривать на разных языках — всё это труд миллионов бизнесменов. Они делают привычные вещи возможными, вкладывая душу, изобретая и преодолевая, растворяясь в своём деле. В этом главный инсайт новой кампании”, — рассказывает Яна Ганник, директор по маркетингу Точки.

По ее словам, в рамках кампании будут задействованы все возможные рекламные площадки. Помимо интернета и радио, Точка впервые выйдет с рекламой на федеральном ТВ и билбордах в городах-миллионниках.

“У Точки за последний год произошел стремительный рост клиентской базы. Сейчас в банке обслуживается 70 тысяч предпринимателей по всей стране. Первая кампания помогла нам привлечь новаторов и ранних последователей. Сейчас мы делаем ставку на привлечение раннего и позднего большинства”, — подытожила она.

Разработкой креатива и медиастратегии для новой кампании Точки, как и в прошлый раз, занималось рекламное агентство “Восход”. Предыдущий рекламный ролик, созданный агентством для Точки, получил золото и бронзу на престижной премии в сфере маркетинга и рекламы Effie Russia 2017.

Основой новой кампании также стал видео-ролик, в котором, по словам Ганник, показан сюрреалистичный мир, где предприниматели только начинают свою деятельность, буквально в ней растворяясь.