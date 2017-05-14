В PUNK YOU BRANDS сделали ребрендинг сети "Манхеттен-гриль".

Перед агентством стояла задача разработать новый бренд фастфуд сети. Сама компания, хоть и носила название «Манхеттен-гриль», в народе называлась не иначе как «шаурма на Чайке», ввиду её изначального географического месторасположения — в микрорайоне Чайка. Необходимо было учесть современные требования к брендингу фастфуда, сохранить накопленную репутацию компании и транслировать её новой аудитории. Поэтому именно чайка стала элементом бренда, который соединяет прошлое и будущее.

В агентстве учли, что шаурма уже давно превратилась из еды для голодных студентов и таксистов в модный продукт и получила заслуженное признание (плюс ко всему, она ещё и вкусная). Этот факт и лёг в основу разработки нейминга.

Good Street Food — буквально переводится как «хорошая уличная еда», чем и является продукция компании. Это симбиоз названия и дескриптора, который легко сокращается в разговоре, не требуя длинного выговора. Наименование на английском языке подчеркивает современность сети, а ещё отстраивает компанию от сомнительных одиночных павильонов с шаурмой. Название буквально брендирует категорию, которая сейчас у всех на слуху и ставит сеть на более высокий уровень среди конкурентов.

Цветовая гамма — белый и оранжевый — подчёркивает позиционирование бренда, подходит его деятельности и сочетает все элементы фирменного стиля.