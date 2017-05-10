Родной алфавит на Пятом

В конце апреля в эфире Пятого канала стартовала акция «Петербургский алфавит», задуманная как душевный подарок жителям Санкт-Петербурга ко Дню рождения города. Ведущие канала и искренне любящие Петербург знаменитости подготовили необычные поздравления, записанные в виде коротких скетчей на все буквы алфавита. С тонкой иронией в видеооткрытках обыгрываются понятия, связанные с уникальной культурой города на Неве.

Главные герои проекта – символы Северной столицы: разводные мосты, Эрмитаж, белые ночи, сфинксы и дворы-колодцы, а также местные явления, ставшие успешными экспортными брендами – корюшка, бадлон, Купчино.

С 10 мая активное участие в акции смогут принять телезрители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всем, кто неравнодушен к дате 27 мая Пятый предлагает вспомнить милые особенности и достопримечательности, с которыми ассоциируется Великий город! Ежедневно у телезрителей будет возможность составить одно «петербургское слово» из букв, показанных на экране. Разгадав, что зашифровано в эфире, надо будет отправить смс-сообщение на короткий номер «3434», сперва набрав «АЛФАВИТ», а затем вариант своего ответа. Чтобы победить – достаточно смотреть Пятый в течение дня, собирать ежедневно ПЯТЬ букв из петербургского алфавита, составлять слова и отправлять их по смс. Если разгадка будет правильной, и смс с ответом придет раньше других участников, победитель дня получит приз от канала.

Акция продлится до 22 мая, когда среди 12 призеров в эфире будет определен самый удачливый «охотник за буквами». Победителя ждет суперприз – телевизор!

Следить за ходом акции можно будет на ее сайте http://www.5-tv.ru/alphabet/, где опубликованы условия конкурса.

«Сегодняшний Пятый канал – родной для всех петербуржцев. Быть правопреемником Ленинградского телевидения, значит, тонко и глубоко чувствовать жизнь города, чтить его памятные даты, дышать одним воздухом с миллионами жителями Северной столицы. В истории Петербурга есть несколько дат, которые объединяют всех нас без исключения. День города, как и грядущий праздник «Алые паруса», организатором и транслятором которого является Пятый канал – без сомнения, одно из самых ожидаемых событий для горожан и туристов. Сейчас начинается самое романтическое «петербургское» время года, которое уже само по себе – дорогой подарок! Пятый канал акцией «Петербургский алфавит» присоединяется к искренним поздравлениям любимому городу! Приятно, что нашу идею с воодушевлением поддержали многие звезды, патриоты и друзья города. Гоша Куценко, Мария Берсенева, Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Кирилл Набутов, Татьяна Буланова, Андрей Ургант, Денис Майданов, Виктория Цыганова, Мария Шукшина, Елена Яковлева и многие другие откликнулись на проект, услышав, что Пятый собирает петербургский словарь. Мы уверены, что нашим телезрителям, всем петербуржцам тоже будет интересно себя показать, поэтому ожидаем, что они будут активно участвовать в акции, для которой подготовили много необычных сюрпризов и заданий. Следите за обновлениями на сайте и в эфире Пятого канала, собирайте петербургский алфавит, поздравляйте город с Днём рождения вместе с Пятым каналом!», – прокомментировала Марина Белова, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала.