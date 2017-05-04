Эриус и PRT представили первого в мире робота-аллергика

С 28 апреля по 4 мая в Московском Мультимедиа Арт Музее был представлен art-science объект – робот-аллергик «Аллербот», созданный известным медиа-художником Дмитрием Морозовым (::vtol::). «Аллербот» представляет собой интерактивный кинетический звуковой и визуальный объект, который реагирует на окружающие раздражители и, при определенных условиях, проявляет «аллергическую» реакцию.

Кибернетический объект, созданный по образу и подобию живого существа, призван привлечь внимание к проблеме аллергии и посмотреть на симптомы заболевания с неочевидного ракурса. Наблюдая за эмоциональным проявлением «аллергической реакции» робота, можно прочувствовать то состояние, в котором пребывает аллергик в период обострения заболевания.

В нормальном режиме инсталляция демонстрирует плавность и размеренность движений, издает медитативные музыкальные тона, абстрактная графика на экране спокойна и приятна для наблюдения. Однако при увеличении количества раздражающих факторов в окружающем пространстве, у объекта случается «аллергический приступ», который приводит к сбою в работе робота. Это проявляется в резких звуках, спазматических вибрациях и прочих подобных симптомах «недомогания» кибернетического организма. Вернуть работоспособность «Аллерботу» помогает «Эриус» – одна таблетка возвращает его в нормальное состояние.

«Наш проект с помощью технологий связывает современный антигистаминный препарат "Эриус" и Медиа-арт, который в свою очередь основан на тренде осмысления будущего робототехники, – отмечает Глеб Сахрай, генеральный директор агентства PRT Edelman Affiliate. – Звучит немного сложно, но на деле созданный арт-объект стал очень простой визуальной метафорой взаимодействия технологий, научных достижений и человека. Мы по-настоящему наглядно показали эффективность препарата, который способен помочь даже роботу справиться с аллергией».

«Мы рады принять участие в чем-то настоящем и стать частью искусства – делится Ольга Бакашина, менеджер бренда Эриус. – Это был наш первый опыт в создании гаджетов и взаимодействия с современным искусством. Мы не специализируемся на этом, но продукты и решения нашей компании направлены на улучшение качества жизни людей, у нас есть стремление к инновациям, к прекрасному, и нам действительно интересно этим заниматься. Именно на стыке диджитал инноваций и искусства рождаются проекты, изменяющие мировоззрение и отношение к проблемам потребителей. И мы благодарны партнерам за то, что они разделяют наши стремления».