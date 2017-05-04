РЕН ТВ среди титанов мирового телерынка

Телеканал РЕН ТВ впервые стал финалистом шести номинаций международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только лидеры медиарынка со всего мира. В 2017 году эфирное промо РЕН ТВ будет бороться за награду сразу в шести номинациях – впервые за всю историю телеканала.

РЕН ТВ стал финалистом номинации «Лучшая режиссёрская работа» с промо-роликом сериала «Американцы». В 2016 году этот ролик уже получил бронзовую награду PromaxBDA UK как «Лучшее промо драматического сериала» – сделав РЕН ТВ первым российским телеканалом, которому удалось выиграть в данной номинации.

За победу среди лучших промокампаний сериалов будет бороться серия роликов «Не смотрел «Игру престолов»? С тобой не о чем разговаривать» с участием команды КВН «Уездный город».

Также эфирное промо РЕН ТВ может получить награду в номинациях «Лучшая промокампания полнометражных фильмов» (франшиза «Пункт назначения»), «Лучшее промо дневной программы» («Тайны Чапман»), «Лучший монтажный ролик развлекательной программы» («Ремонт по-честному») и «Лучшая промокампания слота» (линейка 100% КИНО).

Среди соперников РЕН ТВ – CNN, HBO, FOX и другие мировые «телетитаны». Премию PromaxBDA Global Excellence Awards принято считать «олимпийскими играми» среди главных представителей телевизионной индустрии, где за победу борются только лучшие из лучших.

Церемония вручения премии PromaxBDA Global Excellence Awards 2017 пройдёт в Лос-Анжелесе 8 июня.

Номинации РЕН ТВ:

«Лучшая режиссёрская работа» – сериал «Американцы»

«Лучшая промокампания сериала» – сериал «Игра престолов»

«Офис»

«Шашлыки»

«Семья»

«Анонимные алкоголики»

«Лучшая промокампания полнометражных фильмов» – франшиза «Пункт назначения»

«Пункт назначения 1»

«Пункт назначения 2»

«Пункт назначения 3»

«Пункт назначения 4»

«Лучшее промо дневной программы» – «Тайны Чапман»

«Лучший монтажный ролик развлекательной программы» – «Ремонт по-честному»

«Лучшая промокампания слота» (линейка 100% КИНО)