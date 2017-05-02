Проекты "Газпром-медиа" названы лучшими социальными проектами России

28 апреля 2017 года состоялась торжественная церемония награждения ежегодной национальной программы «Лучшие социальные проекты России». Холдинг «Газпром-медиа» и проекты телеканалов НТВ, «Матч ТВ», «Пятница!» и радиостанций «Эхо Москвы» и Радио Romantika получили дипломы в шести номинациях.

Холдинг «Газпром-медиа» отмечен наградой в номинации «Медико-социальные проекты» за информационную акцию #СТОПВИЧСПИД. К всемирному дню борьбы со СПИДом «Газпром-медиа» реализовал полномасштабную просветительскую кампанию в формате «360 градусов» на всех ресурсах холдинга – телеканалах, радиостанциях и онлайн-ресурсах, что позволило охватить максимально широкую аудиторию. В ходе акции были созданы специальные репортажи и сюжеты о профилактике заболевания, для молодежной аудитории были созданы видеоматериалы с участием телевизионных звезд. Охват телевизионной кампании составил более 22 миллионов зрителей.

В номинации «Поддержка одаренных детей» диплом получил международный музыкальный конкурс телеканала НТВ «Ты супер!». Проект дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Другая акция телеканала НТВ «Путешествие Деда Мороза» была также отмечена в номинации «Проекты в поддержку социальных слоев населения». За 48 дней всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой телеканала посетил 20 городов, 100 социальных учреждений, исполнил желания 5000 детей-воспитанников детских домов и интернатов, подарил праздник 160 детям из многодетных семей и их родителям.

В номинации «Образование» лучшим был признан образовательный проект телеканала «Пятница!», созданный совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова – «Студия Пятницы!». Телеканал «Пятница!» также стал лауреатом в номинации «Социально-ответственные СМИ» за благотворительное реалити «Секретный миллионер». Главные герои проекта – российские бизнесмены и предприниматели, каждый из которых оказывает финансовую поддержку нуждающимся и благотворительным фондам. В программе озвучиваются нужды каждой организации, чтобы у зрителей так же была возможность оказать адресную помощь.

Кроме того, в этой номинации награды получили радиостанции «Эхо Москвы» за передачу «Чувствительно» и Радио Romantika за проведение благотворительного марафона «День детства».

В номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни» отмечен телепроект «Инспектор ЗОЖ» телеканала «Матч ТВ». В шоу популярный блогер Сергей Доля путешествовал по стране и проверял, как развиваются идеи здорового образа жизни в разных городах России.

«Понимая культурное и социальное влияние, которое холдинг оказывает на многомиллионную аудиторию, мы смещаем фокус от разовых благотворительных акций к комплексному сопровождению и продвижению социально значимых тем. Наша уникальность в том, что бренды «Газпром-медиа», охватывая различные аудитории, могут рассказать о социальных проблемах на понятном и доступном языке, вовлечь аудиторию в их решение», – прокомментировал генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко.

Мероприятие «Лучшие социальные проекты России» призвано выявить лучшие проекты в сфере благотворительности и меценатства, реализованные на территории Российской Федерации. Организатор программы – фонд «Социальные проекты», основной деятельностью которого является организация и проведение общественно значимых мероприятий. Проект проходит при поддержке Министерства труда и социального развития РФ.