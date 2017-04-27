МТС стала четырехкратным лауреатом премии Effie Awards Russia 2017

МТС» объявляет о ряде побед в рамках Effie Awards Russia 2017 – одной из самых престижных в мире премий в маркетинге и коммуникациях.

МТС победила в номинации «Телекоммуникации. Интернет» премии Effie Awards Russia 2017 – «Золото» взяла кампания по продвижению тарифного плана Smart Безлимитище. Компания также получила «Серебро» в номинации «Брендированная услуга» за приложение «Мой МТС». Крупнейший российский творческо-благотворительный проект «Поколение М», который реализует МТС, был отмечен в двух номинациях – получил «Бронзу» в номинации «Вклад в общее благо. Социальная ответственность и устойчивое развитие», а также стал финалистом в номинации «Телекоммуникации. Интернет».

Жюри премии отметило выдающиеся результаты продаж безлимитного тарифа МТС, а также виральный эффект, который получила рекламная кампания «Безлимитища», эффективность удержания и обеспечения стабильного прироста абонентской базы через качественный клиентский сервис и доверие к оператору с помощью приложения МТС и уникальный проект «Поколение М», который с помощью digital-инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны для помощи тяжелобольным детям.

Effie Awards вручается за достижения в сфере коммуникаций. Жюри оценивает стратегический вызов кампании, ее цели, качество воплощения и эффективность результатов. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах, 5 континентах и на глобальном уровне. Миссия Effie — поощрять эффективные проекты, профессионалов в сфере маркетинга и способствовать развитию отрасли .Effie Awards Russia — главная награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России, национальный этап Effie Worldwide.