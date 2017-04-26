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Сбербанк признан компанией года в рамках Effie Awards

Сбербанк признан компанией года в рамках Effie Awards

Жюри Effie Awards, самой престижной в мире награды в маркетинге, признало Сбербанк компанией года.

Effie Awards вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций: эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах, 5 континентах и на глобальном уровне. Жюри премии, состоящее из наиболее опытных и авторитетных представителей бизнеса, оценивает проекты по международной методике. Баллы присваиваются анонимно и конфиденциально. Индекс эффективности Effie Russia определяет и ранжирует наиболее эффективные компании путём анализа данных о финалистах и победителях Effie Awards Russia. Места в рейтинге распределяются согласно количеству набранных баллов. Компания, набравшая максимальное количество балов в рейтинге, становится компанией года.

«Сбербанк выражает благодарность профессиональному сообществу за высокую оценку наших маркетинговых проектов, — отметила заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Евгения Чурбанова. — Мы очень гордимся полученными наградами, для нас это подтверждение правильности выбранного нами курса. Для нас главное, что наши идеи развития социальной ответственности бизнеса и общества вдохновляют всё большее количество компаний двигаться в этом направлении. Именно так и должны действовать современные бренды — изменение общества к лучшему становится важной составляющей маркетинга в современном мире».

Сбербанк удостоен золотой награды Effie в номинации «Вклад в общее благо. Социальная ответственность и устойчивое развитие» за масштабный культурный проект, реализованный в прошлом году: в год 175-летней годовщины Сбербанка. Программа Сбербанка по улучшению банковского обслуживания и жизни незрячих и слабовидящих людей отдельно удостоена серебряной награды в этой же номинации. 

Сбербанк также выиграл серебро Effie в номинациях «Корпоративная репутация», «Спонсорство» и «Кампания с эффективным использованием Programmatic Buying». Награду в последней номинации заслужил проект data-driving банка и компании Segmento, в результате которого создана система, объединившая интернет- и офлайн-данные о клиентах в рекламной активности.

27.04.2017

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