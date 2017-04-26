Новый образ Familia на автобусах ПТК

Лидер российского off-price ритейла – сеть магазинов Familia перешла на новый креатив. Традиционный для рекламы бренда образ Алексея Кортнева сменила яркая, эмоциональная, позитивная покупательница Familia.
Новый креатив нашел отражение во всех форматах весенней рекламной кампании, центром которой стал телевизионный ролик с элементами ситкома. Компания обновила в соответствии с новой концепцией всю рекламу – от Интернет-баннеров и наружной рекламы до рекламы на транспорте.
Центром новой рекламной кампании стала яркая девушка, совершающая покупки в Familia. В ней воплощен образ идеальной посетительницы магазинов сети: она типичный шопоголик, любит искать и находить классные вещи. И хочет, чтобы эти вещи были для нее доступны. Она понимает, что брендовые товары можно купить в бутике, но в шоке от цен. А вот Familia – идеальный для нее вариант: те же бренды, а цены радуют!
Частью рекламной кампании Familia в Санкт-Петербурге, где у компании 15 магазинов, стала реклама на автобусах ПТК: забрендированы 240 автобусов разной вместимости. Как отмечает заместитель генерального директора ООО «ПТК» Леонид Чурилов, это, безусловно, дает преимущество над другими видами рекламы – информацией охвачена максимальная целевая аудитория. Фирменный цвет Familiaа, используемый в рекламе, узнаваем и совершенно точно привлекает внимание на улицах Петербурга. Макет обещает яркий шопинг, все эмоции героини отражаются на ее лице и поддерживают рекламный слоган: «У шопинга в Familia – всегда хэппи-энд!».
Директор по маркетингу Familia Юлия Данилина отметила: «Мы традиционно проводим масштабные рекламные кампании два раза в год: весной и осенью, в периоды всплеска покупательской активности. Новая реклама получилась яркой, хорошо запоминающейся, оригинальной, лаконичной и позитивной. В видеоролике мы очень четко доносим преимущества шопинга в Familia, главным образом через противопоставление. В бутике – бренды по высоким ценам, у нас – те же бренды, только с баснословной выгодой. Осенняя рекламная кампания Familia также будет базироваться на новой креативной платформе: в ней другой визуальный ряд, но также яркий, заметный и бьющей точно в цель!».
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