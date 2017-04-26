Новый образ Familia на автобусах ПТК

Новый креатив нашел отражение во всех форматах весенней рекламной кампании, центром которой стал телевизионный ролик с элементами ситкома. Компания обновила в соответствии с новой концепцией всю рекламу – от Интернет-баннеров и наружной рекламы до рекламы на транспорте.

Центром новой рекламной кампании стала яркая девушка, совершающая покупки в Familia. В ней воплощен образ идеальной посетительницы магазинов сети: она типичный шопоголик, любит искать и находить классные вещи. И хочет, чтобы эти вещи были для нее доступны. Она понимает, что брендовые товары можно купить в бутике, но в шоке от цен. А вот Familia – идеальный для нее вариант: те же бренды, а цены радуют!

Частью рекламной кампании Familia в Санкт-Петербурге, где у компании 15 магазинов, стала реклама на автобусах ПТК: забрендированы 240 автобусов разной вместимости. Как отмечает заместитель генерального директора ООО «ПТК» Леонид Чурилов, это, безусловно, дает преимущество над другими видами рекламы – информацией охвачена максимальная целевая аудитория. Фирменный цвет Familiaа, используемый в рекламе, узнаваем и совершенно точно привлекает внимание на улицах Петербурга. Макет обещает яркий шопинг, все эмоции героини отражаются на ее лице и поддерживают рекламный слоган: «У шопинга в Familia – всегда хэппи-энд!».

Директор по маркетингу Familia Юлия Данилина отметила: «Мы традиционно проводим масштабные рекламные кампании два раза в год: весной и осенью, в периоды всплеска покупательской активности. Новая реклама получилась яркой, хорошо запоминающейся, оригинальной, лаконичной и позитивной. В видеоролике мы очень четко доносим преимущества шопинга в Familia, главным образом через противопоставление. В бутике – бренды по высоким ценам, у нас – те же бренды, только с баснословной выгодой. Осенняя рекламная кампания Familia также будет базироваться на новой креативной платформе: в ней другой визуальный ряд, но также яркий, заметный и бьющей точно в цель!».

География размещения – г. Санкт-Петербург