Нейминг AMOROMA: как назвать отель в Италии?

Отели AMOROMA формата Bed & Breakfast - «постель и завтрак» формируют свой номерной фонд в одном из старейших городов мира – Риме и предназначены для путешествующих молодых пар среднего достатка.

Bed & Breakfast – это тип гостиницы, предполагающий только ночлег и завтрак, а это значит, что можно неплохо сэкономить и получить в хорошей ресторации тот обед и ужин, которые Вы хотите. В то же время, гостиницы Bed & Breakfast уделяют повышенное внимание приватности своих постояльцев и их комфорту, максимально приближенному к домашнему, а не коммерческому.

Название отеля AMOROMA составлено из двух хорошо знакомых по всему миру слов итальянского языка: 1) amo – первое лицо единственного числа от глагола «любить» и 2) топоним Roma – «Рим». Amo Roma буквально означает - «[я] люблю Рим», ассоциируется с чем-то античным (статуи, фонтаны, архитектура), отсылает к известному романтическому фильму «Римские каникулы» с Одри Хепберн. Романтика и основательность соединены в этом имени и переносятся на весь бизнес.

Название гостиницы говорит не только - «я люблю Рим», утверждая вечную любовь к вечному городу, но и просто «я люблю», отвечая настроению своих постояльцев…

Название AMOROMA – палиндром, т.е. читается одинаково с начала и с конца. Такое «зеркальное» слово более запоминаемо и способствует симметричной визуализации бренда.

По мнению президента PR2B Group к.и.н. Владимира Журавля, «…По мере развития мирового кризиса, нейминг – разработка маркетинговых названий, как активный фактор неценовой конкуренции, становится все более популярным у предпринимателей. Сильные бренды с красивыми, привлекательными для целевой аудитории именами позволяют не только удержать позиции на рынке, но и расширить бизнес, используя минимальные ресурсы для продвижения…»

В составе творческой группы проекта: креативный директор Владимир Журавель, креаторы Алина Малина и Борис Громов. Дизайнерская экспертиза - Олег Жовненко. Нейрокомпьютерная диагностика - Анна Забусова (MasterMind). Патентная экспертиза - к.ю.н. Николай Зайченко (Nevsky IP Law).