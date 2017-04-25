Минкультуры России представило платформу для проектирования музейного пространства с использованием технологии VR

Министерство культуры России разработало программную платформу, которая в режиме виртуальной реальности позволяет музейным работникам проектировать пространство для выставок и постоянных экспозиций. Решение реализовано в рамках проекта «Музейный городок».

«Музейный городок» — digital-проект, наглядно демонстрирующий, как будет выглядеть Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и улица Волхонка после масштабной реконструкции и реставрации, окончание которой запланировано к 2023 году. Уже сейчас любой желающий, перейдя на сайт quarter.arts-museum.ru, может прогуляться по будущему кварталу и оценить планируемые изменения.

Новое приложение «Музейный городок: VR PRO» с использованием технологии виртуальной реальности создано на базе уже существующего проекта, но имеет прикладное отраслевое значение и предназначено для профессиональной аудитории — музейных работников, кураторов выставок, дизайнеров и архитекторов, которые трудятся над созданием нового комплекса.

Предполагается, что данная разработка может стать основой для платформенного решения, которым впоследствии будут пользоваться все музеи при проектировании пространств.

Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации:

«Музейный квартал станет крупнейшим музейным комплексом в Европе. Разработанное нами приложение с использованием технологии виртуальной реальности позволяет уже на этапе проектирования и инженерных работ сократить количество ошибок и тем самым повысить эффективность использования бюджетных средств».

Владимир Определенов, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина:

«Поиски оптимальных решений, а также понимание, что мы строим Музейный квартал Пушкинского для будущего, приводят нас к постоянной потребности анализировать основные тенденции и тренды развития технологий для того, чтобы после открытия он был максимально актуален технологически и мог бы долго выдерживать вызовы времени. Мы ставим срок всему, что проектируем в части ИТ-инфраструктуры, не менее 30 лет. Система «Музейный городок: VR PRO» крайне необходима, потому что она представляет собой конструктор, который позволяет, например, разместить картины на стенах, покрасить помещения в нужные цвета, смоделировать свет, проходы и т. д. Система подключена к базе данных музейных предметов. Мало кто из кураторов без визуализации, по чертежам, которые нам дают строители, может представить проект какой-либо экспозиции. Тот продукт, который мы создали, позволяет сразу передавать в варианте VR изображение и смотреть музейный городок изнутри».

«Музейный городок: VR PRO» — не единственная разработка Министерства культуры, основанная на технологиях виртуальной или дополненной реальности.

Ранее был представлен ряд проектов, также использующих VR и AR: