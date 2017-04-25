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Инновационная экологичная палатка KarTent и Smurfit Kappa удостоена премии Red Dot Awards

Инновационная экологичная палатка KarTent и Smurfit Kappa удостоена премии Red Dot Awards

Разработанная Smurfit Kappa совместно с компанией KarTent палатка из гофрокартона получила награду за инновации в области дизайна, присуждаемую в рамках всемирно известной премии Red Dot Awards.

Призером стал новаторский проект палатки из гофрокартона. Этот экологичный продукт выделили среди заявок из более чем 40 стран, и теперь KarTent и Smurfit Kappa стоят в одном ряду с такими лауреатами прошлых лет, как Apple, Dyson, Rolls-Royce и Samsonite.

Авторами идеи стали Ян Портхейн (Jan Portheine) и Уот Коммер (Wout Kommer) – молодые предприниматели из Нидерландов, обратившие внимание на привычку участников фестивалей бросать на поле использованные палатки, увеличивая количество непригодных для переработки отходов. Решением стала палатка из гофрокартона, позволяющая укрыться от непогоды, но при этом пригодная для вторичной переработки.

Благодаря особой конструкции и эффективному использованию материалов, изделие способно поглощать воду в объеме, в четыре раза превышающем его собственный вес, а также сохранять целостность даже в условиях высокой влажности, что было проверено на нескольких очень дождливых фестивалях. Производство таких палаток требует меньше энергии, а объем  выбросов углекислого газа в два раза меньше, чем при производстве традиционных палаток.

«Я увлекаюсь как музыкой, так и экологией, поэтому мне захотелось сделать фестивали безопаснее для окружающей среды. Сотрудничество со Smurfit Kappa позволило нам достичь невозможного – создать уникальный продукт. Без поддержки Smurfit Kappa мы никогда не смогли бы реализовать потенциал KarTent, и мы гордимся тем, что наше творение завоевало награду Red Dot Awards», – рассказал  Ян Портхейн (Jan Portheine), один из основателей KarTent.

Вице-президент по инновациям и развитию Smurfit Kappa Арко Беркенбош (Arco Berkenbosch) также отметил: «Наградами Red Dot Awards отмечаются лучшие решения в сфере дизайна, поэтому получить эту престижную премию для нас большая честь. Мы очень рады, что наша коллекция наград по коммуникационному дизайну Red Dot Awards пополнилась. Поиск решений для сложных задач – возможность, которую мы всегда ценим в Smurfit Kappa, а KarTent – яркий пример того, как можно совместить инновации и принципы устойчивого развития, чтобы создать что-то действительно стоящее. Команда нашего предприятия Smurfit Kappa van Dam в Нидерландах рада работать с KarTent над этим проектом».

Smurfit Kappa получает премию Red Dot Awards уже в седьмой раз. За последние два года компания завоевала шесть премий в области коммуникационного дизайнуа Победитель этого года, проект KarTent, будет выставлен в Музее дизайна Red Dot Awards в Эссене, Германия, наряду с другими передовыми разработками.

26.04.2017

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