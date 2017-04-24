Разработка логотипа и фирменного стиля фотомагазина Pixel24.ru

Как это было. Логотип и фирменный фотомагазина Pixel24.ru. Простыми словами.

У Pixel24.ru (магазин по продаже фототехники) возникла необходимость поменять знак и фирменный стиль.

То,что было, не соответствовало современности. Знак сырой и банально не красивый. Но компания успешно проработала с этим знаком 10 лет. Был выбор разрабатывать что-то совершенно новое или сделать рестайлинг уже существующего знака. Если компания успешная, то рестайлинг логотипа - правильный ход. У знака есть узнаваемость, он «накрутил энергетику», поэтому рестайлинг - правильный выбор.

«Рестайлинг — это сложный вызов. Всегда проще работать с чистого листа, вкладывая свои идеи и видение в работу. Гораздо сложнее — кропотливо улучшать то, что было сделано до тебя. Вдумчиво разбирать чужую работу на кусочки и собирать ее заново, чтобы создать нечто в равной степени новое и привычное.»

Моя цитата =)

Поехали.

Из картинки понятно, что знак собран криво. Буквы прижаты друг к другу, толщины элементов не рифмуются между собой. Общая композиция странная. И всё вместе выглядит агрессивно и несовременно.

Но есть и положительные моменты.

Знак собран на Гельветике, а Гельветика - это всегда круто.

Гельве́тика (лат. Helvetica) — семейство шрифтов класса нео-гротеск, относящийся к стилю шрифтов без засечек. Helvetica в переводе с латинского означает «швейцарская».

Все крутые компании используют в логотипах базу от Гельветики. 3M, AGFA, AT&T, BASF, Bayer, Blaupunkt, BMW, Energizer, GM, Google, Husqvarna, Intel, Jeep, Lufthansa, Motorola, Nestle, Olympus, Panasonic, Stimorol, Samsung, Sanyo, Texaco, Toyota, Zanussi.

Первым делом я набрал логотип «живым» шрифтом и попытался понять, что можно исправить и что нужно сделать для поднятия читаемости.

Основные проблемные точки:

Выпирающая заглавная P, которая задаёт ритм, но ритм упирается в букву l. Стыковка между l и 24. Нет контраста, всё прилипло. Точка перед ru и слипшееся само ru.

Думаем и модифицируем.

Делаем маленькой букву p и отделяем хвостиком L и 24. Это ключевой момент работы с шрифтовой частью.

После этих манипуляций у нас появилось поле для манёвра.

Для снятия напряжённости скругляем ногу у Р и цифры 4. Это заготовка для основного знака, к которому нужно надстроить дугу.

На просчёт дуги ушло больше всего времени. Никак она не хотела ложиться над знаком. Или давила, или была второстепенной. В результате форма и кривизна дуги были выведены из двух окружностей.

Идея использовать окружности (а не дугу, как в исходнике) оптимальна. Она не вызывала у меня внутренних противоречий. В фотографии (и в цифре) всё так или иначе связано с кругом. Сечение объектива - круглое. Светофильтры - круглые. И так далее…

Дальше просто.

Балансируем все элементы знака и прикручиваем ru таким образом, чтобы частица не мешала общему восприятию формы. В любой работе должна быть логика.

Добавляем цвет. И проверяем, как знак работает в окружении продуктовых торговых марок. Нужно, чтобы всё было на одном уровне качества.

Прикидываем как знак работает на разных поверхностях.

Размещаем в агрессивной среде на неоднородных фонах.

Получившийся результат показываем заказчику.

Заказчик принимает работу. После этого разрабатываем красивый фирменный стиль.

Запускаем проект в жизнь.

Все довольны.

Работы выполнил я - дизайнер Евгений Головач. Разработка знаков, логотипов и фирменных стилей любой сложности.