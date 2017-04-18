I место в номинации "Ритейл-брендинг" на POPAI Russia AWARDS завоевал проект агентства Brandson

Компания Tribuna — петербургский производитель нижнего белья для женщин в сегменте «больших полнот». Недавний ребрендинг от агентства Brandson (Total Identity Group) вдохнул новую жизнь в известную нишевую торговую марку и позволил проекту завоевать I место в номинации «Ритейл-брендинг» на престижном конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS.

Конкурс POPAI RUSSIA AWARDS – третий в мире по значимости после аналогичных мероприятий в США и Франции. Победа на конкурсе – это международное признание лучших достижений индустрии маркетинга в ритейле, которое высоко ценится заказчиками. Это признание креатива, инноваций и непревзойденного мастерства в каждом из аспектов in-store коммуникаций – от разработки концепта, до воплощения в дизайне и производстве.

«Последние несколько лет агентство Brandson (Total Identity Group) активно развивает направление ритэйл-брендинга, формируя сильную команду проектировщиков и визуализаторов. Такого фундаментального подхода к дизайну среды на данный момент нет ни у кого из наших коллег. Работа с пространственными решениями – это возможность совершить качественный переход из плоскости в объём, радикально расширяя спектр выразительных средств в коммуникациях брендов» - отмечает Елена Юферева, генеральный директор Brandson и главный идейный вдохновитель проекта.

Специалисты Brandson с гордостью представили жюри свою работу по интерьерному брендингу концептуального шоурума Tribuna, торжественное открытие которого состоялось в Москве в ТРЦ Океания 12 декабря 2016 года. При подготовке концепта была серьезно проработана стратегическая составляющая, поскольку точка продаж для ритейл-бренда – это основное место коммуникации с целевой аудиторией. Путь потребителя, точки контакта, удобство и простота выбора – вот ключевые моменты, о которых нужно думать при создании эффективного и функционального торгового пространства. И конечно же, не стоит забывать о визуальном стиле, создающем неповторимую атмосферу бренда. Открытие флагманского шоурума привлекло множество заинтересованных покупательниц, стремящихся не только воспользоваться уникальными услугами брафиттеров – специалистов по подбору женского белья – но и насладиться интерьером, разработанным Brandson Branding Agency. Цвета розовых лепестков, изящные паттерны, продуманные зонирование и вывеска коллекций, просторные примерочные – всё здесь дарит настоящий комфорт и спокойствие. Благодаря изяществу и яркой индивидуальности обновлённый бренд Tribuna подарит любой женщине ощущение гармонии, которое позволяет ей нравиться себе и чувствовать себя привлекательной для окружающих.

Благодаря международному опыту партнёров из Total Identity Group специалисты Brandson Branding Agency смогли тщательно проработать методы экспансии компании Tribuna, предусмотрев несколько различных ритейл-формата, от концептуального флагманского магазина, до выделения корнеров в мультибрендовых точках среди других торговых марок. Особенно интересное решение – воссоздание обновленного бренда на базе уже существующего магазина без необходимости в замене мебели и оборудования. Это позволяет максимально оперативно расширить сеть при минимальных вложениях, что особенно актуально для регионов.

Важнейшим пунктом проделанной работы стал цифровой концептбук, позволяющий получать необходимую информацию онлайн. Дело в том, что каждый интерьерный проект содержит большой объем различной информации - от общей концепции до разверток. Множество разноплановых документов – чертежей, спецификаций, рендеров – создают трудности при работе со стандартным гидом по интерьерному проекту. Цифровой концептбук – интерактивный документ с расширенными возможностями навигации, многоуровневым меню, системой отбора информации с фильтром по нескольким параметрам и системой ссылок - избавляет от множества трудностей. Получить нужную в данный момент контент можно в один клик – и это существенно облегчает работу франчайзи.

«Мы постарались создать полноценную питательную среду для бренда на стыке физического и цифрового пространств. Сейчас это называется словом digical, но в дальнейшем, мы уверены, такой подход станет стандартом в отрасли», - рассказывает Елена – «Признание ценности проекта Tribuna профессиональным сообществом говорит о том, что российский рынок медленно, но верно дрейфует по направлению к современным методам организации торговых площадок, сочетая возможности офлайн и онлайн коммуникаций».