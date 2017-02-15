Объявлены самые читающие регионы страны

Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) наградила издания и региональные филиалы Почты России, которые показали лучшие результаты по итогам подписной кампании на 1-е полугодие 2017 года.

В этом году при оценке результатов подписной кампании лидеры определялись не по формальным количественным показателям роста тиражей, а по плотности подписных тиражей на каждую тысячу жителей региона. Такой подход учитывает глубину охвата населения подписными изданиями.

Лидерами подписной кампании на первое полугодие 2017 года стали Курская область (с показателем 340 подписок на тысячу жителей), Республика Северная Осетия (Алания) (320), Чеченская Республика (288), Республика Татарстан (265), Республика Башкортостан (256), Республика Алтай (242), Чувашская Республика (236), Брянская область (234), Республика Тыва (227), Костромская область (216).

С точки зрения общего количества подписных тиражей, по итогам кампании на первое полугодие 2017 года наблюдается незначительное снижение – 1,1% по сравнению с подписной кампанией второго полугодия 2016 года. Отсутствие роста подписных тиражей компенсируется качеством проведенной кампании – сокращением тиражей изданий c каталожной стоимостью менее двух рублей, а также более широкой программой по социальной поддержке издателей и подписчиков.

«В 2016 году мы добились значительных результатов по продвижению института подписки. На предоставление скидок издателям и населению в последнюю подписную кампанию было направлено более 700 млн рублей. Успешно продолжает развиваться собственное подписное агентство Почты России, издатели активно включаются в новый каталог, сейчас в нем уже более 2 000 газет и журналов. Набирает обороты онлайн подписка – количество изданий, представленных на сайте podpiska.pochta.ru удвоилось по сравнению с прошлым годом, а число пользователей сайта увеличивалось от месяца к месяцу и по итогам года превысило 10 тыс. подписчиков. Еще одной новинкой 2016 года стал запуск собственного public account Почты России в мессенджере Viber, через который тоже можно оформить подписку», - отмечает руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг Почты России Михаил Казаков.

Заметным инструментом в популяризации подписной кампании остается благотворительная акция Почты России «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Мы также расширяем наш благотворительный проект и запускаем совместные программы с различными партнерами: платформой БиблиоРодина, а также с Общественной Палатой РФ реализуем проект #Агромания. В список социальных учреждений в адрес которых теперь можно оформить благотворительную подписку в рамках акции «Дерево добра» добавились сельские библиотеки.

Стоит отметить, что награждение филиалов Почты России, добившихся наилучших результатов в прошедшей подписной кампании, состоялось 15 февраля 2017 года в пресс-центре издательского дома «Московский комсомолец». В ходе мероприятия прошел круглый стол, посвященный обсуждению итогов прошедшей подписной кампании и основным направлениям организации подписки на будущий год.