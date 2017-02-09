Новости компаний

Сергей Солонин инвестирует в университет будущего

Сергей Солонин инвестирует в университет будущего

Основатель и генеральный директор Qiwi Сергей Солонин стал партнером Консорциума Британской высшей школы дизайна, объединяющего такие учебные заведения, как  БВШД, Московская школа кино, Московская архитектурная школа МАРШ и Школа компьютерных технологий Scream School.

Сергей Солонин вошел в состав учредителей, в который также входят Александр Аврамов, Игорь Ганжа и Надежда Насоновская.

Ключевые специализации Консорциума: высшее образование в партнерстве с Университетом Хартфордшир (University of Hertfordshire) и Лондонским Университетом Метрополитен (London Metropolitan University) единственная для творческих профессий в России возможность получить британский диплом, обучаясь в Москве; российские программы дополнительного профессионального образования и программы профориентации, в том числе для детей от 12 лет. Основные профессиональные направления — дизайн, маркетинг, архитектура, кино, компьютерная графика, программирование и разработка компьютерных игр.

«Мы всегда верили, что образование —  мощная сила, позволяющая менять мир и влиять на будущее. Почти 15 лет назад мы создали смелый международный проект, который бросил вызов традиционной российской образовательной системе и перевернул представление о качественной подготовке специалистов для творческих индустрий, — комментирует Директор Консорциума Катерина Черкес-заде. — Сегодня мы стоим на пороге следующего этапа. Ближайшее десятилетие будет эпохой наиболее значительных перемен в образовании. Возникнет новая глобальная архитектура образования, и мы хотим быть ее частью. В условиях быстро меняющегося мира наиболее конкурентоспособными будут те учебные заведения, которые объединят на одной платформе обучение креативным специальностям, современным информационным технологиям и бизнес-навыкам. Вместе с Сергеем Солониным и, благодаря его уникальной экспертизе, мы планируем расширить диджитализацию образовательного процесса и развивать новые направления, востребованные в креативной экономике».

В школах Консорциума обучаются 3200 студентов и работают почти 700 ведущих российских и зарубежных экспертов. Сервисы и ресурсы Школ не имеют аналогов в России и СНГ. Студентам доступны VR-лаборатория, стерео-класс, академия печати Roland DG, лаборатория цифровых технологий HP, съемочный кинопавильон и многое другое.

«Очень часто под «дизайном» понимают деятельность, связанную с визуализацией чего-либо. Однако дизайн в контексте Консорциума БВШД – гораздо более широкое понятие: это создание среды, построение прогрессивной и эффективной системы образования, аналогов которой нет в России, – комментирует Сергей Солонин. – В качестве одной из своих задач я вижу привнесение в этот процесс технологических компетенций, создание образовательных программ, находящихся на стыке IT-технологий и креативных индустрий. Скорость развития современных технологий и появление новых IT-отраслей создаёт необходимость в инвестициях в профессии будущего и подготовку специалистов новой формации».

Тесное сотрудничество с бизнесом всегда лежало в основе образовательной философии Консорциума. Школы сотрудничает более чем со 100 международными и российскими компаниями, среди которых «Ростех», «ВТБ 24», Nikon, Coca-Cola, Nike, Microsoft, Cartier, Carrera y Carrera, BMW, KPMG, L’Oréal и др. Один из популярных форматов взаимодействия — реализация «живых» проектов. В процессе обучения студенты работают по брифам ведущих компаний и брендов, получая практический опыт, формируя качественное портфолио и нарабатывая профессиональные связи. Среди недавних проектов: модная коллекция для людей с ограниченными возможностями совместно с Bezgraniz Couture, которую с успехом приняли на ведущих российских и международных подиумах, нашумевшие рекламные ролики для Третьяковской галереи, заставки для телеканала 2х2, разработка проектов парков для Правительства Татарстана и многие другие.

10.02.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

10.02.2017 - 15:11
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация