Сергей Солонин инвестирует в университет будущего

Сергей Солонин вошел в состав учредителей, в который также входят Александр Аврамов, Игорь Ганжа и Надежда Насоновская.

Ключевые специализации Консорциума: высшее образование в партнерстве с Университетом Хартфордшир (University of Hertfordshire) и Лондонским Университетом Метрополитен (London Metropolitan University) — единственная для творческих профессий в России возможность получить британский диплом, обучаясь в Москве; российские программы дополнительного профессионального образования и программы профориентации, в том числе для детей от 12 лет. Основные профессиональные направления — дизайн, маркетинг, архитектура, кино, компьютерная графика, программирование и разработка компьютерных игр.

«Мы всегда верили, что образование — мощная сила, позволяющая менять мир и влиять на будущее. Почти 15 лет назад мы создали смелый международный проект, который бросил вызов традиционной российской образовательной системе и перевернул представление о качественной подготовке специалистов для творческих индустрий, — комментирует Директор Консорциума Катерина Черкес-заде. — Сегодня мы стоим на пороге следующего этапа. Ближайшее десятилетие будет эпохой наиболее значительных перемен в образовании. Возникнет новая глобальная архитектура образования, и мы хотим быть ее частью. В условиях быстро меняющегося мира наиболее конкурентоспособными будут те учебные заведения, которые объединят на одной платформе обучение креативным специальностям, современным информационным технологиям и бизнес-навыкам. Вместе с Сергеем Солониным и, благодаря его уникальной экспертизе, мы планируем расширить диджитализацию образовательного процесса и развивать новые направления, востребованные в креативной экономике».

В школах Консорциума обучаются 3200 студентов и работают почти 700 ведущих российских и зарубежных экспертов. Сервисы и ресурсы Школ не имеют аналогов в России и СНГ. Студентам доступны VR-лаборатория, стерео-класс, академия печати Roland DG, лаборатория цифровых технологий HP, съемочный кинопавильон и многое другое.

«Очень часто под «дизайном» понимают деятельность, связанную с визуализацией чего-либо. Однако дизайн в контексте Консорциума БВШД – гораздо более широкое понятие: это создание среды, построение прогрессивной и эффективной системы образования, аналогов которой нет в России, – комментирует Сергей Солонин. – В качестве одной из своих задач я вижу привнесение в этот процесс технологических компетенций, создание образовательных программ, находящихся на стыке IT-технологий и креативных индустрий. Скорость развития современных технологий и появление новых IT-отраслей создаёт необходимость в инвестициях в профессии будущего и подготовку специалистов новой формации».

Тесное сотрудничество с бизнесом всегда лежало в основе образовательной философии Консорциума. Школы сотрудничает более чем со 100 международными и российскими компаниями, среди которых «Ростех», «ВТБ 24», Nikon, Coca-Cola, Nike, Microsoft, Cartier, Carrera y Carrera, BMW, KPMG, L’Oréal и др. Один из популярных форматов взаимодействия — реализация «живых» проектов. В процессе обучения студенты работают по брифам ведущих компаний и брендов, получая практический опыт, формируя качественное портфолио и нарабатывая профессиональные связи. Среди недавних проектов: модная коллекция для людей с ограниченными возможностями совместно с Bezgraniz Couture, которую с успехом приняли на ведущих российских и международных подиумах, нашумевшие рекламные ролики для Третьяковской галереи, заставки для телеканала 2х2, разработка проектов парков для Правительства Татарстана и многие другие.