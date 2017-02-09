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Телеканал 2х2 будет учить кинокреативу

Телеканал 2х2 будет учить кинокреативу

Телеканал 2х2 и «Московская школа кино» запускают совместный обучающий курс FILMMAKING. Студенты будут практиковаться в создании скетчей и короткометражек по брифам от экспертов единственного неформатного канала на российском телевидении.

Задания курса разработаны продюсерами и промо-директором 2х2 – первого в России телеканала, научившего взрослых любить анимацию. Студентам предстоит снять псевдодокументальное кино в стиле 2х2. Оценивать работы будет комиссия 2х2 во главе с директором телеканала Денисом Всесвятским.

Денис Всесвятский: У нас огромные надежды на сотрудничество с «Московской школой кино» и её выпускниками! Мы не первый год сотрудничаем с ВУЗами и  превращаем 2х2 в площадку для самовыражения, где каждый может показать миру свой киношедевр в эфире федерального канала. И недавно объявили всероссийский отбор фильмов и сериалов. Каждый может прислать нам своё творчество на почту abuse@2x2tv.ru. Первый эксперимент в рамках этой акции мы покажем в эфире 23 февраля - фильм «Закон Мёрфи», ироничная вариация на тему «Во все тяжкие».

В 2017 году 2х2 активно работает с молодыми специалистами. Телеканал использует работы свободных авторов в дизайне прогнозов погоды и ставит в эфир шоу, созданные креативными непрофессионалами из разных уголков страны. Также в планах проведение «Премии 2х2».

10.02.2017

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