К команде маркетинга портала "Рамблер" присоединилась Екатерина Гурко

В ее обязанности будут входить разработка и реализация маркетинговых активностей портала в офлайн каналах коммуникаций, а также участие в спонсорских мероприятиях и проведение собственных мероприятий портала. Это направление станет серьезным дополнением к диджитал-маркетингу который возглавляет Светлана Шабалина.



Дмитрий Сергеев, исполнительный директор по развитию Rambler&Co: «Сильный маркетинг является стратегической опорой для реализации наших смелых планов. Я очень рад, что офлайн-маркетинг портала возглавляет один из самых опытных специалистов медиа-рынка. Уверен, что синергия двух значимых направлений – онлайн и офлайн - позволит нам вывести бренд «Рамблер» на новый уровень».



Екатерина Гурко больше 12 лет работает в сфере маркетинга и PR. С середины 2015 до конца 2016 являлась PR-директором «Нового радио» и «Спорт FM». До этого, в течение восьми лет работала в медиа-холдинге «Русская медиа группа», где прошла путь от маркетолога до пиар-директора «Русского радио».



Светлана Шабалина возглавляет диджитал-маркетинг портала «Рамблер» с 2015 года.