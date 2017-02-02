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Пользователи соцсетей помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя

Пользователи соцсетей помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя

Компания ShareThis (США), лидер сегмента интернет-сервисов, позволяющих делиться контентом, предоставит информацию о своей аудитории в России компании Weborama, ведущему игроку европейского и российского рынков аудиторных данных (big data). Собранная ShareThis информация о поведении пользователей в социальных сетях и на крупнейших порталах позволит Weborama увеличить свою аудиторную базу на 20%. Рост российского рынка сторонних данных, позволяющих улучшать показатели рекламных кампаний в Интернет, в 2017 году составит не менее 35%.

Благодаря интеграции с ShareThis, Weborama сможет получать данные о российских пользователях в режиме реального времени, увеличив свою аудиторную базу на 20%. Информация будет поступать на платформу DMP (Data Management Platform) Weborama, которая позволяет собирать, хранить, передавать и обрабатывать большие объемы информации.

До начала сотрудничества размер аудиторной базы Weborama Russia составлял порядка 120 млн уникальных аудиторных профилей пользователей ежемесячно. После подключения базы данных ShareThis компания ожидает роста показателя на 20%, в результате в 2017 году размер ее аудиторной базы превысит 145 млн уникальных профилей. В Рунете количество аудиторных профилей пользователей, обращающихся к ShareThis,превысило 100 млн.

Сервис работает по принципу «одного окна», которое дает возможность владельцу сайта и посетителям ресурса взаимодействовать сразу со всеми крупнейшими социальными сетями и агрегаторами контента. Основной продукт ShareThis – виджет, позволяющий пользователю делиться понравившейся статьей на различных интернет-порталах. Посетители сайтов, установивших унифицированную кнопку ShareThis, могут с ее помощью разместись заинтересовавший их контент  ShareThis - Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, MySpace, Ok.ru, vkontakte.ru, amazon, livejournal, MSN, whatsupp и других.. Владелец сайта установившего кнопку ShareThis получает доступ к статистике ее использования посетителями.

По оценке Weborama, объем российского рынка сторонних данных, позволяющих улучшать показатели рекламных кампаний в Интернете, в 2016 году составил 125 млн рублей. По прогнозу, в 2017 году рост расходов на такие данные превысит 35%.

Weborama уже сотрудничает в области предоставления данных в Рунете с рядом крупных поставщиков данных, в том числе с ведущим международным провайдером панельных данных Toluna, которая исследует  потребительские предпочтения в рамках крупнейшего в мире сообщества, состоящего из 9 млн членов в 59 странах. Ее услугами пользуются крупнейшие игроки рынка, в том числе компания Kantar Media (WPP). Toluna предоставляет Weborama массивы данных, которые позволяют составлять на их основе точные характеристики аудиторных профилей.

«В 2016 году у Weborama появилось более 20 крупных клиентов, использующих DMP на постоянной основе. Появление в России data-партнеров подобных ShareThis, с которыми Weborama давно и успешно сотрудничает на глобальном уровне, позволяет нам оказывать российским клиентам услуги на столь же высоком уровне, что и в Европе, США, Латинской Америке, – говорит генеральный директор Weborama Russia Анжела Федорченко. –  Несмотря на то, что мы  являемся технологическим вендором, а основа нашего бизнеса – это предоставление технологической платформы (DMP), конкурентное преимущество Weborama – это еще и  возможность доступа к нашей базе уникальных аудиторных профилей. Мы считаем необходимым и дальше наращивать объем этой базы, улучшая ее качественные показатели».

Представитель ShareThis отмечает, что сегодня компания ежедневно обрабатывает терабайты социально-демографических данных от издателей по всему миру, превращая их в информацию, которая жизненно необходима бизнесам, нуждающимся в целостном портрете потребителя. Компания стала одним из первопроходцев в индустрии обработки данных. сегодня мы  В рамках глобального партнерства с Weborama – европейским лидером в области аудиторных данных, ShareThis в полном объеме планирует предоставлять компании имеющуюся у сервиса информацию об аудиторных профилях российских интернет-пользователей, соблюдая при этом как российское, так и международное законодательство о защите персональных данных.

 

03.02.2017

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