Мем на миллион

Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой.

В середине января пользователи сети создали хранилище, наполненное редкими мемами с лягушонком Пепе. Незадолго до этого юзеры организовали целую биржу мемов для оценки их реальной стоимости. «Лента.ру» разбиралась, почему смешные картинки имеют такую ценность и кто зарабатывает на мемах.

Мемохранилище

Создатели «собрания редких Пепе» решили подойти к делу с максимальной серьезностью: хранилище работает на основе технологии блокчейн. Ни один пользователь сборника не может добавить, подменить или удвоить персональную коллекцию мемов, а в цепочке «транзакций» встречаются как известные картинки с Пепе, так и крайне редкие. За них и ведется борьба среди любителей мемов: за такие карточки некоторые готовы платить большие деньги.

Обсуждение карточек проходит в отдельном Telegram-чате. Участники активно дискутируют о том, когда Пепе сможет стать лицом полноценной валюты и как найти самый редкий экземпляр под названием ONLYONEPEPE.

Несколько лет назад энтузиасты даже пытались создать криптовалюту, посвященную Пепе, но потерпели неудачу. В начале 2016 года Pepecoin был переименован в Memetic — создатели, вероятно, пытались оживить альткоин и сыграть на всеобщей любви к мемам. Но после небольшого скачка в момент «перерождения» криптовалюта все-таки провалилась. Пользователям хранилища, очевидно, такое развитие событий не по душе: они продолжают пользоваться валютой Пепе, которая по сути уже давно бесполезна.

К слову, на просторах хранилища запрещены любые политические дискуссии. Несмотря на то что в период борьбы за пост президента США лягушонок стал олицетворением нацизма и антисемитизма, истинные ценители мема настаивают на его непричастности к политическим играм Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Создатели хранилища намерены расправиться с установившимся «хаосом в интернете». Они считают, что до повсеместного распространения Всемирной паутины коллекции смешных картинок были предметом гордости для гиков, но теперь, когда в сети сидит буквально каждый школьник, понятие «редкий мем» просто перестало существовать.

С помощью блокчейна разработчики надеются вернуть «золотые времена» мемов: за отдельными редкими экземплярами снова нужно охотиться, а набор карточек можно гордо демонстрировать гиковатым друзьям.

Мемобиржа

В местах обитания самых преданных фанатов мемов — форуме Reddit — энтузиасты создали полноценный аналог фондовой биржи, чтобы коллективно оценивать стоимость и потенциал смешных картинок. При формировании MemeEconomy активные юзеры использовали собственный биржевой инструмент NASDANQ и организовали торги с котировками различных мемов и фиктивной валютой.

Один из создателей проекта не поленился и разработал для оценки каждой смешной картинки сложный алгоритм: он анализирует вирусность мема, частоту его использования в сети и потенциальную «живучесть». До появления биржи реддиторы в одной из веток форума пытались самостоятельно анализировать ценность мемов, «продавали» и «покупали» картинки и спорили о потенциальном успехе только зарождающихся мемов.

В купле-продаже все обходилось без денег. Если мем только набирал вирусную популярность, опытные юзеры писали «ПОКУПАЮ», тем самым повышая ценность картинки. Смерть «протухших» мемов констатировали надписью «ПРОДАЮ». В случае с фиктивной биржей этот принцип сохранился: в действительности никто не зарабатывает и не теряет реальные деньги, но это не мешает участникам форума относиться к задумке предельно серьезно.

Мемоденьги

Одна из самых популярных электронных валют в интернет-сообществе — догекоин (Dogecoin) — стала неожиданно проявлять признаки жизни в 2013 году. После того как биткоин окончательно доказал свое право на жизнь, криптовалюты начали стремительно размножаться и так же скоропостижно исчезать. Но «собачьи» монеты по какой-то причине остались на плаву.

Создатели догекоина — сотрудник компании Adobe Джексон Палмер и разработчик IBM Билли Маркус — изобрели валюту, даже не надеясь на ее популярность.

История самого Doge началась в далеком 2009 году, когда герой одного интернет-шоу произнес doge вместо dog («собака»). К нелепому слову тут же подобрали соответствующую картинку — удивленного пса породы сиба-ину. Мем вырвался за пределы форумов для гиков и быстро стал «вирусной классикой».

Палмер и Джексон без задней мысли решили разбавить скучный мир альткоинов героем-мемом, добавив важную деталь. Картинки с псом сопровождались репликами, написанными шрифтом Comic Sans, который к тому времени уже был признан самым нелепым и непригодным для использования.

Удивительно, но интернет начал усиленно майнить криптовалюту. О феномене догекоина писали серьезные экономические издания вроде Bloomberg Business Week, Business Insider и Washington Business Journal.

Любовь пользователей к псу с картинки в какой-то момент переросла в нечто осязаемое: в США несколько пиццерий принимали мем-валюту, приюты для бездомных животных собирали пожертвования догекоинами, а школа искусств в Калифорнии позволяла оплачивать обучение полуреальной криптовалютой.

Сейчас курс монет с удивленной сиба-ину уже не так впечатляет: пять тысяч догекоинов эквивалентны 63 рублям. Намайнить их, конечно, в десятки раз легче, чем традиционные биткоины, но в сети это делают скорее ради развлечения, нежели для реальной выгоды.

Правда, в 2015 году некий аноним потребовал от тогдашнего президента США Барака Обамы не мелочиться и провозгласить мемы новой американской валютой. На Change.org даже появилась соответствующая петиция, но, к сожалению, в руки Обаме она так и не попала: инициативу поддержали лишь 68 человек.

Мемосувениры

Пока одни сохраняют избранные смешные картинки, другие зарабатывают на их популярности. В 2014 году хозяйка всемирно известного сердитого кота с мема Grumpy Cat призналась, что заработала на сетевой славе питомца 100 миллионов долларов.

Брат женщины опубликовал фотографию недовольного животного на Reddit, тем самым обеспечив владельцу необычной морды вирусную популярность. С тех пор в течение двух лет предприимчивая хозяйка знаменитости 28-летняя Табата Бандесен успела опубликовать серию книг, снять питомца в нескольких рекламных роликах и даже обеспечить коту участие в голливудском фильме Grumpy Cat's Worst Christmas Ever.

Бандесен также зарабатывает на продаже футболок, кружек и значков с сердитым котом. По согласованию с женщиной выпускается печенье и кофейный напиток с логотипом в виде мордочки кошки, а в AppStore и Google Play доступна одноименная мобильная игра.

Чуть более скромный заработок свалился на таксдермистку Адель Морзе — создательницу чучела сидящего на стуле лиса, которого интернет прозвал «упоротым».

Новаторский подход женщины к созданию чучел животных по достоинству оценили в сети: нелепый лис стал героем многочисленных коллажей и картинок со смешными подписями. Создание британки приобрело наибольшую популярность в России, мастер приезжала с выставкой своих творений в Москву и Санкт-Петербург. В общей сложности «упоротый лис» принес Морзе около 10 тысяч долларов. Правда, повторить успех с другими животными не удалось, хотя в сети ее активно уговаривали поставить производство «упоротых зверей» на поток.

Кот-печенька с хвостом-радугой, летящем в космосе под бодрую японскую песню, принес своему создателю — художнику Кристоферу Торресу — 300 тысяч долларов. Кристофер нарисовал необычного милого котенка, но допустил ошибку: хитом стал именно вариант неизвестного пользователя YouTube, который догадался совместить яркий ролик с японским треком.

Торрес упустил шанс заработать на рекламе в чужом ролике, но запатентовал Nyan Cat и тут же принялся продавать кружки, футболки и прочие безделушки: пользователи сети обычно с удовольствием скупают мелочи с изображением любимых мемов.

Позже художник организовал выпуск игры с космическим котенком и периодически судится с нарушителями авторских прав, тем самым зарабатывая неплохие деньги.