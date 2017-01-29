Folx разработал годовой отчет "Силовых машин"

Состоялось публичное раскрытие финансовой информации о деятельности ПАО «Силовые машины». В связи с этим Дизайн агентство FOLX получил официальное разрешение на публикацию годового отчета компании.

ПАО «Силовые машины» крупнейшая энергомашиностроительная компания России, занимающаяся проектированием, производством и поставкой оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.

«В процессе разработки мы подобрали соответствующий изобразительный ряд из производственной фотосессии. Шмуц-титулы стилизованно демонстрируют производственные процессы по выпуску продукции при непосредственном участии сотрудников компании, - говорит арт-директор FOLX Вебер Антон. - Публикация содержит 6 основных разделов, каждый из которых получил свою цветовую гамму, что позволяет легко ориентироваться в структуре документа. И не смотря на строгость финансового документа, нам удалось сделать довольно яркий годовой отчет».

Отдельное внимание FOLX уделили модульной верстке текстовых и табличных полос, инфографике, а так же принципу оформления диаграмм, гистограмм, географии производств и объектов оснащения.