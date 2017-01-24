Advance Group запустил сеть новых digital-экранов

Национальный оператор indoor-рекламы AdvanceGroupразвернул в бизнес-центрах новую сеть цифровых экранов среднего формата. В кратчайшие сроки в лифтовых холлах были установлены 155 новых мониторов диагональю 32 дюйма (420 х 721 мм). Они дополнили уже имеющуюся сеть digital-конструкций крупного формата. Новые носители призваны покрыть нехватку недорогих охватных цифровых медиа, дать возможность рынку покупать размещение по более низкой цене, а также привлечь дополнительные категории рекламодателей. В ближайшее время количество новых мониторов будет доведено до 200. Таким образом, общая сеть цифровых экранов достигнет у оператора 300 единиц при адресной программе в 250 уникальных бизнес-центров. Продажа размещения рекламы AdvanceGroupбудет осуществлять как пакетами, так и по-отдельности.

Развивать сеть цифровых носителей в бизнес-центрах Advance Group начал в ноябре 2013 года с установки LED-панелей большого формата (диагональ - 75 дюймов). Построенная оператором цифровая сеть (панели появились в бизнес-центрах Москвы и Санкт-Петербурга) отлично зарекомендовала себя на российском рынке indoor-рекламы. Однако, не все рекламодатели могли позволить себе чаще включить в медиамикс такие премиальные носители. Поэтому запуск дополнительной цифровой сети с мониторами диагональю 32 дюйма стала логичным продолжением развития направления.

«Рынок давно ждал появления недорогого охватного цифрового медиа - поясняет Максим АЛЕКСАНДРОВ, генеральный директор компании AdvanceGroup. – Мы решились на развертывание сети digital-панелей среднего формата, которые органично дополнили нашу сеть крупных премиальных носителей. Таким образом, мы сделали размещение на цифровых носителях более доступным по цене, и рассчитываем на приток новых категорий рекламодателей. Бесспорным преимуществом размещенных в прилифтовой зоне носителей является частота и длительность контакта. По данным COMCON в среднем время ожидания в лифтовом холле составляет до 3-х минут. Это более чем достаточно для качественного контакта с аудиторией, когда рекламная петля составляет минуту. Добавлю также, что на одном носителе мы обеспечиваем 850 показов одного ролика в сутки».

При месячном размещении на 155 экранах формата 32 дюйма (адресная программа – 125 бизнес-центров) закупщик может рассчитывать на показатель OTS в размере 24 300 млн. Если рекламодатели пожелают выкупить размещение на всей цифровой сети Advance Group, включая digital-панели диагональю 75 дюймов, то адресная программа составит более 250 бизнес-центров с прогнозным OTS - 45 200 млн.