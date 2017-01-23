Анджелина Джоли - новое лицо Guerlain

В прошлом году голливудской актрисе и кинорежиссеру было не до коммерческих проектов. Но этот год начался с прекрасных новостей: французский Дом красоты, который ведет свою историю с 1828 года, объявил Анджелину лицом своего нового аромата. «Мы создаем парфюм для женщин, которыми восхищаемся, — говорил Жак Герлен, создатель мистических Shalimar, L’Heure Bleue и Mitsouko, и главный «нос» Дома Тьерри Вассер продолжает его традицию — в новый парфюм он «заложил» образ современной сильной женщины, ее эмоции и мечты, «нотки женственности», как он сам называет свое вдохновение.



О сотрудничестве стороны договорились еще в Камбодже в декабре 2015 года, когда Анджелина снимала фильм «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». История ленты во многом отсылает к детским воспоминаниям Джоли, среди которых и любовь ее матери к пудре Guerlain. Очевидно, следующий шаг дружбы был вопросом времени. Все средства, которые актриса и режиссер получит за сотрудничество, она передаст на благотворительность.