Главным редактором еженедельника "Аргументы и факты" назначен Игорь Черняк

Редакцию еженедельника «Аргументы и факты» возглавит Игорь Черняк. Приказ о назначении уже подписан, а новый главный редактор приступит к обязанностям с 25 января 2017 года. Первый номер «АиФ» под руководством г-на Черняка выйдет 1 февраля.

"Мы рады появлению в команде "АиФ", во главе редакции самого крупного еженедельника страны такого профессионала как Игорь Черняк. Уверен, что лидирующие позиции издания сохранятся, а любовь многомиллионной аудитории к "АиФ" будет только крепнуть. Качество журналистики и доверие читателей остаются главными приоритетами нашего издательского дома", - прокомментировал назначение Генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков.

"Рад присоединиться к команде одного из самых влиятельных издательских домов России. В первую очередь хотел бы поблагодарить моего предшественника Николая Ивановича Зятькова, сумевшего не только сохранить "АиФ" в самые сложные годы, но и удержать еженедельник в числе лидеров рынка СМИ. И заверить читателей, что никаких принципиальных изменений в "АиФ" не планируется.

Главной своей задачей считаю развитие сильных сторон еженедельника, которые в современных условиях должны заиграть с новой силой, а также сайта, входящего в топ-10 российских СМИ по посещаемости и глубине просмотров. И, конечно, сохранить взвешенность суждений, аргументированность, комментарийность, а особенно эксклюзивность и полезность материалов", - сказал Игорь Черняк.

Краткая биография.

Черняк Игорь Александрович. 53 года. В 1985 г. закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-экономист. В 1985-89 гг работал в еженедельнике "Собеседник". В 1988-2003 гг - в "Комсомольской правде" (специальный корреспондент, редактор отдела политики, входил в состав президентского пула). С 2004 г. - в "Российской газете" (редактор отдела права, заместитель Главного редактора - шеф-редактор еженедельника "Российская газета-Неделя").

В 2012 году стал лауреатом премии правительства РФ в области СМИ, а в 2014 году - премии "Человек года-2014" по версии Русского биографического института.

Женат, двое детей.