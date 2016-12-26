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"АиФ" запустил новый продукт "Открывая Москву"

&quot;АиФ&quot; запустил новый продукт &quot;Открывая Москву&quot;

Издательский дом «Аргументы и факты» запустил мультиплатформенный проект «Открывая Москву». Гид по столице, в настоящее время не имеющий аналогов, представляет собой печатный ежемесячный буклет, сайт, мобильное приложение, и предлагает интересные готовые маршруты прогулок по Москве. 

Проект рассчитан на широкую аудиторию – активных жителей Москвы, а также многочисленных гостей столицы, соотечественников и иностранцев. Контент на любом носителе имеет две версии – русско- и англоязычную. 

Каждый печатный выпуск этого оригинального гида позволит провести неповторимый уик-энд или даже один день, узнав при этом много нового и чрезвычайно интересного из истории города. Издание полноцветное, глянцевое, тиражом не менее 100 000 экземпляров.

Буклет - бесплатный. Распространяется в московских отелях, кафе, ресторанах, культурных местах, музеях (Музей Москвы, Исторический музей, Музей им. А.С. Пушкина). В декабре - январе буклеты можно взять в местах проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество". 

«АиФ» запустил новый продукт «Открывая Москву».

Сайт проекта www.2go2city.ru доступен на любом удобном носителе и гаджете и всегда рядом со своим читателем, начинающим знакомство со столицей или знающим её досконально. Более того, ресурс считывает геолокацию пользователя и готов предложить ему, в том числе, и самую ближайшую готовую прогулку, с расчетом среднего времени, которое она потребует и с указанием протяженности в километрах.

С первого месяца существования проекта среди его рекламодателей крупнейшие и известнейшие бренды - Архыз, МТС, Снежная королева и другие. В период новогодних каникул проект «Открывая Москву» готов предложить разнообразные готовые маршруты по праздничной Москве. 

«Это не путеводитель, не сервис по поиску мероприятий, не культурно-исторический обзор. На сегодняшний день никто не предлагает аудитории ничего подобного. Без ложной скромности скажу, что это эксклюзив. Это уникальный и качественный контент готовых авторских прогулок по Москве, который доступен на абсолютно любом удобном читателю носителе. И открытые исследования ФОМ, и внутренние опросы аудитории «АиФ» говорят о том, что есть большой спрос на информацию и маршруты по исторической Москве, о том, что удобный сервис, который поможет сориентироваться в больших информационных потоках по теме, необходим, причем как москвичам, так и туристам. И те, и другие группы наших читателей жаловались на переизбыток информации и трудности поиска качественной и действительно нужной», - комментирует запуск проекта генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

27.12.2016

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