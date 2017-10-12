АиФ.ру лидер по мобильной аудитории среди СМИ

Исследование Web Index Mediascope за август 2017 года показало, что по итогам месяца Aif.ru в России (города 100 000+) занимает 2-е место среди конкурентов по мобильной аудитории.

Если детальнее сегментировать рейтинг и рассматривать позиции сайта «АиФ» среди информационных электронных СМИ или новостных ресурсов издательских домов, без учёта агрегаторов новостей, в частности, Яндекс // Новости, то Aif.ru является лидером сегмента.

«Мы рады месяц за месяцем видеть успешные результаты серьезной и планомерной работы команды цифрового направления «АиФ». Одно из важнейших направлений нашей стратегии – наращивание мобильной аудитории и увеличение доли мобильного трафика AiF.ru. Данные Mediascope за август фиксируют также 45%-ю долю мобильной в совокупной аудитории и мизерный процент в её пересечении с «десктопной». Уверен, это не предел. Мы продолжим следовать выбранному вектору развития цифровых проектов «АиФ», - комментирует данные генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков