В "АиФ" сменится главный редактор

Временно исполнять обязанности главного редактора «АиФ» будет первый заместитель главного редактора Евгений Факторович.

«Николай Иванович - выдающийся журналист и главный редактор, человек, стоявший у истоков «АиФ», прошедший его становление и рекорды. Наши уважение и благодарность безграничны. Сейчас перед нами важная задача сохранить и приумножить все то, за что читатели любят «АиФ». Новый главный редактор издания будет назначен в ближайшее время. Сейчас акционерами рассматривается несколько кандидатов на должность», - комментирует событие генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

За почти 40-летнюю историю существования еженедельника «Аргументы и факты» Николай Зятьков был вторым по счету главным редактором печатного издания. В «АиФ» он работал с 1981 г., в 2002 г. возглавил редакцию газеты. Лауреат премии Правительства РФ в области средств массовой информации 2006 и 2015 гг. Лауреат премии «Медиа-Менеджер России» в 2001 и 2016 гг. В 2011 г. указом Президента РФ Николай Зятьков награжден орденом Почета.