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Нужен ли музыкальный фон голосовому приветствию? И если да, то как его выбрать?

Нужен ли музыкальный фон голосовому приветствию? И если да, то как его выбрать?

Голосовое приветствие и музыкальный фон: как их совместить, чтобы получить гармоничный ролик?

Представьте себе три ситуации. Вы звоните по телефону, чтобы заказать пиццу, получить техническую поддержку от сотрудника банка или вызвать такси. Ожидаете ли вы услышать на другом конце провода голосовое приветствие? Однозначно, да. Будет ли оно записано на музыкальном фоне? Скорее всего, тоже да. А вот какой будет эта мелодия – вопрос уже не столь однозначный. Музыкальное наполнение должно соответствовать ожиданиям звонящего.

Чтобы разобраться со всеми нюансами данного вопроса, мы обратились за помощью к специалистам студии по созданию аудиорекламы. Итак,

Каким может быть музыкальный фон?

С одной стороны, любым: мелодия без слов, классическое произведение, популярная песня, звуки природы. Правда, здесь необходимо учитывать несколько моментов, первый из которых —технический: телефонный тракт достаточно сильно искажает и голоса, и музыку, и звуки. О данном аспекте нельзя забывать.

Второй момент – это уместность. Предположим, человек звонит в стоматологию. Когда мы обращаемся в такие учреждения? Как правило, когда уже невозможно терпеть боль. А теперь представьте, что на другом конце провода наш бедолага слышит тяжелый рок. Вряд ли при таких вводных у него хватит терпения дождаться ответа оператора.

Иначе говоря, музыкальный фон для голосового приветствия должен соответствовать статусу организации и создавать у звонящего определенный настрой. Если речь идет о банке, мелодия должна быть максимально нейтральной, но в то же время серьезной: люди сюда звонят по вопросам, связанным с деньгами, а это не повод для шуток.

Как музыкальное сопровождение и его громкость влияют на восприятие информации?

Музыка всегда задает настроение – это аксиома. Этим можно и нужно пользоваться. Так, спокойная мелодия способна гасить раздражение. Классические произведения – практически идеальный выбор, если звонящего надо настроить на деловой лад. Кстати, благодаря этому свойству фоновую музыку можно услышать практически в любом заведении: от кофейни или ресторана до тех же стоматологической клиники и банка. Просто это будут разные мелодии и разные стили.

С громкостью надо быть осторожнее, особенно если в приветствии содержится информация, которую важно донести до клиента. Музыка не должна мешать позвонившему расслышать голос диктора. В то же время и слишком тихой она быть не должна, иначе звонящий будет пытаться расслышать, что там звучит на заднем фоне, и не сосредоточится на сути сообщения.

Вопрос о том, когда отключать музыку – синхронно с голосом диктора или чуть позже – будет зависеть от системных требований вашего оператора или мини-АТС.

Бывают случаи, когда человек, обращаясь в определенную организацию, совершенно не желает слушать музыку на другом конце провода. Тогда от музыкального фона лучше отказаться. Здесь речь идет об обращении, например, в службы оказания экстренной помощи.

Влияет ли выбор музыки на стоимость готового ролика?

Достаточно опосредованно, на самом деле. Основными ценообразующими факторами в записи аудиоролика будут его длина и сложность. Короткое приветствие или пожелание хорошего дня всем позвонившим – это одно, а озвучивание подробного меню с инструкциями для сотового оператора – уже совсем другое. То есть это вопрос трудозатрат.

То же самое можно сказать и о скорости работы над роликом. Даже относительно долгое приветствие можно записать достаточно быстро, если в итоге это будет один файл. Бывают АТС, из-за технических требований которых текст приходится резать на огромное количество кусочков, что существенно усложняет продакшн.

Какие тренды и необычные решения есть в области создания музыкального фона?

Немного сложно говорить о моде в данном случае, но общие тенденции таковы: чаще всего в качестве фоновой музыки выбирается какая-то популярная на данный момент песня или мелодия. В то же время крупные компании, у которых есть собственный гимн, обычно выбирают в качестве музыкального сопровождения именно его. При этом и оригинальные приветствия, когда, например, специально для фирмы клиента записывается песня, тоже бывают, правда, это скорее исключения, потому что к экспериментам готовы далеко не все.

Гораздо более выраженный тренд – это оригинальность текста. Именно информационная составляющая помогает «зацепить» клиента, а музыка в данном вопросе — пусть и важное, но подспорье. А вообще в голосовых приветствиях и сообщениях мелочей, которым не нужно уделять внимание, не бывает.

19.01.2017

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