Агентство Maxima победило в тендере по наружной рекламе X5

Maxima объявляет о начале сотрудничества с торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток» в области предоставления услуг по наружной рекламе.

Торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» объявили результаты тендера по ООН на 2017 год. Агентство Maxima выбрано основным поставщиком по размещению ООН для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

В рамках медиа-партнерства в задачи Maxima будет входить разработка рекомендаций и закупка рекламных площадей, а также поддержка кампаний в наружной рекламе. Контракт заключен на 2017 г.

«Категория ритейла является одной из самых динамично развивающихся на российском рынке. Наша задача – предоставить эффективные решения стоящих перед клиентом маркетинговых и бизнес-задач и способствовать усилению его конкурентных позиций», - говорит Илья Микин, генеральный директор агентства.