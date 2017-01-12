"Зодчий" все продумал!

Разработку креативной концепции и производство осуществило агентство ANYBODYHOME! (Коммуникационная группа MOVIE).

Рекламная кампания состоит из 3-х роликов и демонстрирует главные преимущества домов «Зодчий»: удобство планировочных решений, скорость строительства и долговечность домов. Вся серия будет показана в течение 2017г., а пока в эфир вышел первый ролик «Идеальная планировка» (хронометражи: 25 сек (для Интернет), 20 и 10 сек).

Кандидатуру Ивана Охлобыстина предложила команда Клиента в начале работы над проектом, с учетом этого и была разработана креативная концепция под названием «Домовой».

Все слышали о домовых. Они живут в домах подолгу, любят чистоту, красоту и покой. Возможно, они и не существуют, но так здорово было бы иметь такого помощника, который все о доме знает, и помогает уже на этапе выбора или строительства. В ролике предложен образ современного домового.

Нередко селебрити никак не соотносятся с рекламируемым брендом до кампании. В случае с Охлобыстиным это было не так. Несколько лет назад он купил дом у «Зодчего», в котором живет до сих пор со своей многочисленной семьей.

Михаил Перловский, креативный директор ANYBODYHOME!: «Если ранее на рынке домов «под ключ», было принято фокусироваться на таких УТП как толщина балок и высота потолков – технических характеристиках домов, то с «Зодчим» мы предприняли попытку выйти на новый, ценностный уровень в коммуникации с потребителями. Чтобы передать эмоции мы предложили образ современного домового, который создал Иван: подтянутого, дружелюбного, очень уютного. Работать с Охлобыстиным было здорово: он потрясающе работоспособный, гибкий, но при этом харизматичный. Надеемся, что качественные дома, приятные эмоции которые они вызывают, и, в качестве бонуса, современные домовые, которые предпочитают жить в комфортных условиях, помогут увеличению продаж компании «Зодчий».

Команда проекта:

Креативное агентство ANYBODYHOME!:

Александра Шушарина — копирайтер

Ксения Казанцева — копирайтер

Борис Соколов – арт-директор

Михаил Перловский — креативный директор

Ирина Струц — менеджер проекта

Антон Михельсон — продюсер

Продакшн “Panterafilms”:

Виталий Шепелев — режиссер

Руфина Сарварова — продюсер

Строительная компания “Зодчий”:

Ирина Грунина — директор по маркетингу

Екатерина Руцкая — ведущий менеджер по рекламе и PR