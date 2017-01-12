"Зодчий" все продумал!
В эфир российских телеканалов и Интернет вышел новый рекламный ролик строительной компании «Зодчий» с участием Ивана Охлобыстина.
Разработку креативной концепции и производство осуществило агентство ANYBODYHOME! (Коммуникационная группа MOVIE).
Рекламная кампания состоит из 3-х роликов и демонстрирует главные преимущества домов «Зодчий»: удобство планировочных решений, скорость строительства и долговечность домов. Вся серия будет показана в течение 2017г., а пока в эфир вышел первый ролик «Идеальная планировка» (хронометражи: 25 сек (для Интернет), 20 и 10 сек).
Кандидатуру Ивана Охлобыстина предложила команда Клиента в начале работы над проектом, с учетом этого и была разработана креативная концепция под названием «Домовой».
Все слышали о домовых. Они живут в домах подолгу, любят чистоту, красоту и покой. Возможно, они и не существуют, но так здорово было бы иметь такого помощника, который все о доме знает, и помогает уже на этапе выбора или строительства. В ролике предложен образ современного домового.
Нередко селебрити никак не соотносятся с рекламируемым брендом до кампании. В случае с Охлобыстиным это было не так. Несколько лет назад он купил дом у «Зодчего», в котором живет до сих пор со своей многочисленной семьей.
Михаил Перловский, креативный директор ANYBODYHOME!: «Если ранее на рынке домов «под ключ», было принято фокусироваться на таких УТП как толщина балок и высота потолков – технических характеристиках домов, то с «Зодчим» мы предприняли попытку выйти на новый, ценностный уровень в коммуникации с потребителями. Чтобы передать эмоции мы предложили образ современного домового, который создал Иван: подтянутого, дружелюбного, очень уютного. Работать с Охлобыстиным было здорово: он потрясающе работоспособный, гибкий, но при этом харизматичный. Надеемся, что качественные дома, приятные эмоции которые они вызывают, и, в качестве бонуса, современные домовые, которые предпочитают жить в комфортных условиях, помогут увеличению продаж компании «Зодчий».
Команда проекта:
Креативное агентство ANYBODYHOME!:
Александра Шушарина — копирайтер
Ксения Казанцева — копирайтер
Борис Соколов – арт-директор
Михаил Перловский — креативный директор
Ирина Струц — менеджер проекта
Антон Михельсон — продюсер
Продакшн “Panterafilms”:
Виталий Шепелев — режиссер
Руфина Сарварова — продюсер
Строительная компания “Зодчий”:
Ирина Грунина — директор по маркетингу
Екатерина Руцкая — ведущий менеджер по рекламе и PR
13.01.2017
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