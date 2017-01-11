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Эксклюзивная серия водки "Русский Стандарт Original" в сегменте беспошлинной торговли

Эксклюзивная серия водки &quot;Русский Стандарт Original&quot; в сегменте беспошлинной торговли

Компания «Русский Стандарт Водка», производитель русской водки №1 в мире, объявляет о запуске эксклюзивной подарочной серии водки «Русский Стандарт Original» в международных аэропортах России и СНГ.

Эксклюзивная серия «Павловский Посад», концепция которой была разработана собственной дизайн-студией компании в Лондоне, вдохновлена традиционными узорами легендарных платков ручной росписи и прославляет высокий уровень русского мастерства.

Невероятно красивые платки с изображением изысканных цветов и уникальных орнаментов создаются в городе Павловский Посад, начиная с конца XVIII века. Благодаря Великой княгине Александре Петровне они стали особо популярны при Императорском дворе, а слава о них вышла далеко за пределы России. Сегодня павлопосадские платки стали украшением для модниц от Москвы до Нью-Йорка и вдохновением для ведущих мировых дизайнеров.

Наполненный богатыми традициями подлинного русского бренда, «Русский Стандарт» в уникальном дизайне станет прекрасным подарком – инновационным по духу и в то же время вдохновленным историей. Цена за бутылку в эксклюзивном дизайне установлена в той же ценовой категории, что и без него. В настоящее время лимитированная серия доступна в ключевых аэропортах Москвы, Казани, Баку и Кишинева. В ближайшее время её также смогут приобрести вылетающие из международных аэропортов во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Самаре, Тбилиси, Минске, Ташкенте, Астане и Алматы.

Эксклюзивная серия «Русского Стандарта» поступила в продажу в ключевые международные аэропорты Европы в конце прошлого года. Являясь уже четвертой по счету лимитированной серией «Русского Стандарта», «Павловский Посад» продолжает успех первых трех выпусков, посвященных русскому фольклору, городу Санкт-Петербург, а также классической технике перегородчатой эмали.

12.01.2017

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