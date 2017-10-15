"Русский стандарт" украсил бутылку классическими узорами перегородчатой эмали

Эксклюзивная серия «Русского Стандарта Original» Cloisonné посвящена классической технике перегородчатой эмали («Клуазоне»), которая высоко ценилась в императорской России и продолжает цениться в наши дни. Перегородчатая эмаль — сложная, не поддающаяся механизации техника, с помощью которой создаются изящные узоры с использованием эмали и драгоценных камней. Многие изысканные ювелирные украшения, в числе которых знаменитые яйца Фаберже для российской императорской семьи, были созданы с применением этой техники.

Оформление «Русского Стандарта Original» Cloisonné было разработано собственной дизайнерской студией компании в Лондоне. Данная серия является третьей в коллекции, посвященной классическому декоративно-прикладному искусству. Ранее она была доступна исключительно в магазинах беспошлинной торговли и стала настоящим хитом среди поклонников классической русской водки во всем мире.

Благодаря сочетанию богатых традиций подлинного русского бренда и передовых технологий производства, водка «Русский Стандарт Original» в уникальном дизайне Cloisonné станет истинной находкой для коллекционеров, ценителей искусства и любителей качественной русской водки.

Лимитированная серия выпущена в формате 0,7 л ограниченным тиражом в 370 000 экземпляров и доступна в ключевых федеральных и локальных торговых сетях по всей России, начиная с октября. Цена за бутылку «Русского Стандарта Original» в эксклюзивном дизайне не отличается от цены регулярной бутылки того же формата.

Лимитированная серия привлечет дополнительное внимание потребителей к бренду в период высокого спроса и будет способствовать дальнейшему укреплению лидирующей позиции «Русского Стандарта» в премиальном водочном сегменте.