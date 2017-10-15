"Русский стандарт" украсил бутылку классическими узорами перегородчатой эмали

Компания «Русский Стандарт Водка» запускает на российском рынке эксклюзивную серию водки «Русский Стандарт Original» Cloisonné, украшенную классическими узорами перегородчатой эмали.
Эксклюзивная серия «Русского Стандарта Original» Cloisonné посвящена классической технике перегородчатой эмали («Клуазоне»), которая высоко ценилась в императорской России и продолжает цениться в наши дни. Перегородчатая эмаль — сложная, не поддающаяся механизации техника, с помощью которой создаются изящные узоры с использованием эмали и драгоценных камней. Многие изысканные ювелирные украшения, в числе которых знаменитые яйца Фаберже для российской императорской семьи, были созданы с применением этой техники.
Оформление «Русского Стандарта Original» Cloisonné было разработано собственной дизайнерской студией компании в Лондоне. Данная серия является третьей в коллекции, посвященной классическому декоративно-прикладному искусству. Ранее она была доступна исключительно в магазинах беспошлинной торговли и стала настоящим хитом среди поклонников классической русской водки во всем мире.
Благодаря сочетанию богатых традиций подлинного русского бренда и передовых технологий производства, водка «Русский Стандарт Original» в уникальном дизайне Cloisonné станет истинной находкой для коллекционеров, ценителей искусства и любителей качественной русской водки.
Лимитированная серия выпущена в формате 0,7 л ограниченным тиражом в 370 000 экземпляров и доступна в ключевых федеральных и локальных торговых сетях по всей России, начиная с октября. Цена за бутылку «Русского Стандарта Original» в эксклюзивном дизайне не отличается от цены регулярной бутылки того же формата.
Лимитированная серия привлечет дополнительное внимание потребителей к бренду в период высокого спроса и будет способствовать дальнейшему укреплению лидирующей позиции «Русского Стандарта» в премиальном водочном сегменте.
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