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Школьники в Год экологии напишут письма о сохранении природы России и Амурских тиграх

Школьники в Год экологии напишут письма о сохранении природы России и Амурских тиграх

Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» оргкомитетом определена совместная номинация Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет». Также Почта России совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявила новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована для учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 2017 года.

В традиционном ежегодном конкурсе появилась еще одна новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты
помог (-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2017 года.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

Номинации XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017»:

  1. «Отечество      славлю, которое есть, но трижды - которое будет» (совместно с Московским      государственным университетом им. М.В. Ломоносова)
  2. «Есть такая      профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ).
  3. «Году      экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России»      (совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской      Федерации).
  4. «Рецепты      счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).
  5. «Поколение      неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных      инициатив).
  6. «Из глубины      веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей      России).
  7. «У меня      дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и      младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению      популяции амурского тигра.
  8. «Вообрази,      что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную      проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты      дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?», номинация объявлена      Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса      сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть      направлены в оргкомитет не позднее 01 апреля 2017 года.
  9. «Представим,      что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…»      (совместно с «Почта Банк»).
  10. «Классная      история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно      с еженедельным детским изданием «Классный журнал»).
  11. Лучшая      методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО      «Учительская газета»).

10.01.2017

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