В новый год с надеждой: мир полон оптимизма, россияне же все больше рассчитывают на себя

Глобальный индекс оптимизма на 2017 год оказался равен 37 п.п., а вот российский индекс оптимизма на наступающий год составил 14 п.п. против 32 п.п. годом ранее.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN уже в 40-й раз провела ежегодный глобальный опрос жителей планеты в рамках проекта «Конец года» (End of the Year), подведя итоги уходящего года и выяснив планы и ожидания землян в году наступающем. В конце 2016 года на вопросы исследователей ответили более 66,5 тысяч человек в 66 странах мира, чьи высказывания фактически репрезентируют мировое общественное мнение.

Традиционно один из вопросов проекта «Конец года» касается надежд на год наступающий: «Как вы считаете, новый 2017 год будет лучше, хуже или таким же, как уходящий 2016?». В целом по мировой выборке оптимистов оказалось более половины – 52% землян надеются, что наступающий год будет лучше предыдущего. Пессимистично настроены в среднем 15% жителей планеты. А не ждут каких-либо глобальных изменений, т.е. нейтральный ответ дали 27% респондентов при 6% затруднившихся ответить на вопрос.

Таким образом, индекс оптимизма на 2017 год, который рассчитывается путем вычитания отрицательных ответов из положительных, составил 37 п.п. В предыдущие два года, напомним, мировой индекс оптимизма составлял 38 п.п.





Источник данных: Ромир - GallupInternational/WIN, декабрь 2016

В России ситуации с оптимизмом претерпела за год некоторые изменения. Так, если года назад более половины (54%) наших соотечественников надеялись, что 2016 году будет лучше 2015, то в конце текущего года оптимистично настроены уже всего треть респондентов (33%). Правда, и число пессимистов продолжает снижаться уже который год подряд. Если в конце 2013 года более трети (35%) россиян не верили в лучшее в наступавшем 2014 году, то при нынешнем опросе представляют будущее в мрачном свете менее пятой части опрошенных (19%).

Таким образом, индекс оптимизма на наступающий 2017 год в России составил 14 п.п., изрядно похудев по сравнению с прошлым годом, когда его показатель равнялся 32 п.п., подскочив с 4 п.п. 2015 года.

Такие результаты не удивительны и подтверждаются другим декабрьским опросом о главных событиях года. Напомним, что более чем для 40% россиян уходящий год ассоциируется в первую очередь с кризисом, тяжелой экономической ситуацией. А годом ранее о кризисе говорил лишь каждый десятый (9%) опрошенный. Вероятно, проблема растущих цен и падающих доходов подорвала и общий оптимизм россиян. Однако надежда не пропала бесследно.

Источник данных: Ромир - GallupInternational/WIN, декабрь 2016

В отличие от развитых и богатых стран Европы и Северной Америки развивающий БРИК и G-20 выглядят куда более оптимистично. Так, средний индекс оптимизма на наступающий 2017 год в странах Евросоюза составил 0 п.п., что демонстрирует наличие равных долей оптимистов и пессимистов. В основном картину портят минусовые показатели во Франции (-2 п.п.), Австрии (-3 п.п.), Бельгии (-5 п.п.), Греции (-30 п.п.) и Италии (-42 п.п.). Последние, отметим, погрузились еще глубже в пучину пессимизма по сравнению с прошлым годом.

В странах Большой Семерки (G-7) дела обстоят не намного лучше – индекс оптимизма составляет 4 п.п. А в Северной Америке доля оптимистов превосходит число пессимистов всего на 11 пунктов. В G-20 из-за смешения очень разных стран с очень разным отношением к жизни общий индекс оптимизма получил значение в 38 п.п., то есть практически среднемировое. Искрящийся оптимизм стран БРИК, в частности Индии (55 п.п.), Китая (56 п.п.) и Бразилии (51 п.п.), в составе Большой двадцатки немного притушили минусовые показатели Мексики (-29 п.п.), Кореи (-31 п.п.) и Италии (-42 п.п.). Таким образом, мы опять наблюдаем оптимизм развивающихся стран и пессимизм богатых.

Вице-президент Gallup International/WIN и президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин поясняет результаты опроса следующим образом: «Оптимизм развивающихся стран и пессимизм богатых мы наблюдаем уже не первый год. И в этом новости нет. Тревожат наши соотечественники. К сожалению, 2016 год не оправдал надежд почти пятой части населения, поэтому ряды оптимистов поредели. В прошлом году россияне еще не в полной мере прочувствовали кризис. Была надежда на скорый выход из сложной экономической и внешнеполитической ситуации. Однако обстановка в течение года усугубилась, что и надломило надежды многих оптимистов. Однако, не смотря на сложные времена, число пессимистов тоже сокращается. Это говорит о том, что россияне верят, что хуже уже точно не будет. Новый год всегда несет надежду на перемены к лучшему».