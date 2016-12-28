Искусственный интеллект подверг сомнению различия между москвичами и петербуржцами.

Российская компания DCA (Data-CentricAlliance), специализирующаяся на разработке маркетинговых решений на основе технологий исследования аудиторных данных, изучила потребительский портрет жителей столичных городов – Москвы и Санкт-Петербурга и сравнила их между собой.

Москва и Санкт-Петербург воспринимаются многими как города антиподы. Москва – шумный деловой мегаполис, куда приезжают «делать карьеру». Обобщенный портрет москвича – он прагматичен, амбициозен, нацелен на работу, любит развлекаться. Питер – город интеллигентов и театралов, «окно в Европу», культурная столица. Портрет типичного петербуржца – интеллигентен, сдержан, при этом подвержен меланхолии и депрессиям. Однако существует и другое мнение: на самом деле между москвичами и петербуржцами нет никакой разницы – это все мифы.

С помощью современных технологий обработки данных компания DCA (Data-CentricAlliance) сравнила потребительское поведение московских и петербургских пользователей Интернета и выяснила, что в действительности отличает петербуржца от москвича. Исследование строилось на основании массива обезличенных онлайн и офлайн данных с помощью технологий обработки BigData и искусственного интеллекта.

В исследовании участвовали 43 аудиторных сегментарекламной платформы DCA, основанных на интересах и ближайших намерениях пользователей, отраженных в их поведении в сети. Среди таких сегментов интерес к «умным»гаджетам, медицинскимпрепаратам, пластической хирургии, образованию, книгам и путешествиям, а также привычки и стиль жизни: «тусовщики», «хипстеры», «театралы», «спортсмены». В ходе такого сравнительного анализа выявлены следующие закономерности:

В то время как в Москве интерес к медицинским препаратам в целом находится на среднем уровне (относительно всей России), в Питере наблюдается больший интерес (примерно на 20% выше чем в Москве) к препаратам для лечения геморроя, противогрибковым, противовирусным, дерматологическим, противоаллергическим, стоматологическим, сердечным препаратам. Видимо питерцы вообще более склонны поправлять здоровье таблетками, пилюлями и прочими порошками. Лишь к одним лекарственным препаратам больший интерес проявляют москвичи, чем жители северной столицы - это препараты для зрения и слуха, аффинитивность к ним у москвичей больше на 57%.

И москвичи, и петербуржцы практически в одинаковой степени подвержены вредным привычкам. Разве что в Москве препаратами для лечения алкоголизма и курения интересуются чуть больше, чем в Питере – всего на 8% (сегмент «Вредные привычки»).

Жители обоих городов сильно подвержены неврозам и депрессиям – интерес к различным успокаивающим препаратам у них в среднем выше на 20%, чем у остальных россиян (сегмент «Успокаивающие препараты»). При этом петербуржцы интересуются успокоительными средствами чуть больше, чем москвичи – на 8%.

Санкт-Петербург часто называют «культурной столицей». Однако москвичи чаще петербуржцев посещают музеи, выставки и концерты: аффинитивность, например, к театрам в Москве выше чем в Питере на 16%, а к концертам - на 80% (сегменты «Театр» и «Концерты»). При этом москвичи любят и ночную жизнь: интерес к различного рода ночным заведениям (клубы, бары, кафе) у них на 94% больше чем у петербуржцев, к танцам – на 35%.

Москвичи больше озабочены и своим внешним видом. Интерес к пластической хирургии в Москве на 28% выше чем в Санкт-Петербурге.

И москвичи, и питерцы больше остальных россиян читают (сегменты «Книги» и «Книги онлайн»). В обеих столицах аффинитивность к покупке/поиску книг на 20% выше чем в целом по России.

«Образованные» - такой эпитет часто звучит в адрес жителей северной столицы. Действительно,аффинитивность к получению высшего образования в Питере на 50% выше чем в Москве. Зато аффинитивность к различным курсам переподготовки и повышения квалификации выше у москвичей - на 73%. Также москвичи чуть больше «питерцев» (на 4%) выражают интерес к научным тематикам (научные журналы, статьи).