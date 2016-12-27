Молодёжь Калининградской области получила логотип «в стиле супрематизма».

Как сообщают местные СМИ, в Калининградской области подвели итоги конкурса на разработку логотипа, который должен символизировать молодёжь региона. Главным требованием было сделать логотип «ярким и лаконичным».

Победивший вариант логотипа от Klemencov Group содержит несколько концепций. Составные элементы букв символизируют отдельные личности, каждая из которых является частью команды и общего дела. Разные фигуры логотипа символизируют разные национальности, взгляды, таланты, но вместе с тем одинаковую активную жизненную позиции и целеустремлённость. Круги отражают постоянное развитие, треугольники – острый ум, прямоугольники – устойчивость, а трапеции – нестандартность мышления и креативность.

В логотипе использованы контрастные цвета флага Калининградской области, которые «отражают противоположность взглядов и мнений, что при объединении образуют новый цвет и новые яркие решения». Красные элементы отражают стремление вперёд, жизнеутверждающую силу, мужество, синие – символы стабильности, мира, возвышенных устремлений, а также символизируют Балтийское море, жёлтые – постоянство, прочность, а также янтарь.

Уточняется, что рисунок выполнен в стиле супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени, который и сейчас актуален в дизайне и отражает современные тенденции.