Новости

Молодёжь Калининградской области получила логотип "в стиле супрематизма"

Молодёжь Калининградской области получила логотип &quot;в стиле супрематизма&quot;

Власти Калининградской области провели конкурс на лучший логотип молодёжи Калининградской области. В нём приняли участие 18 авторов. Победителем стала компания Klemencov Group.

Как сообщают местные СМИ, в Калининградской области подвели итоги конкурса на разработку логотипа, который должен символизировать молодёжь региона. Главным требованием было сделать логотип «ярким и лаконичным».

Победивший вариант логотипа от Klemencov Group содержит несколько концепций. Составные элементы букв символизируют отдельные личности, каждая из которых является частью команды и общего дела. Разные фигуры логотипа символизируют разные национальности, взгляды, таланты, но вместе с тем одинаковую активную жизненную позиции и целеустремлённость. Круги отражают постоянное развитие, треугольники – острый ум, прямоугольники – устойчивость, а трапеции – нестандартность мышления и креативность.

В логотипе использованы контрастные цвета флага Калининградской области, которые «отражают противоположность взглядов и мнений, что при объединении образуют новый цвет и новые яркие решения». Красные элементы отражают стремление вперёд, жизнеутверждающую силу, мужество, синие – символы стабильности, мира, возвышенных устремлений, а также символизируют Балтийское море, жёлтые – постоянство, прочность, а также янтарь.

Молодёжь Калининградской области получила логотип «в стиле супрематизма».

Уточняется, что рисунок выполнен в стиле супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени, который и сейчас актуален в дизайне и отражает современные тенденции.

28.12.2016

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.
Интернет-магазинам нужно напоминать клиентам о незавершенных покупкахИнтернет-магазинам нужно напоминать клиентам о незавершенных покупках
Посетители интернет-магазинов нередко бросают корзину с выбранным товаром, не закончив до конца оформление покупки. На это у них могут быть разные причины: зазвонил телефон, позвал ребенок. Интернет-магазины стремятся и могут вернуть таких посетителей.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

28.12.2016 - 15:04
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация