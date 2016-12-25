Анализ рынков

Потребительское поведение россиян в ноябре

Потребительское поведение россиян в ноябре

Предновогодняя закупка откладывается, однако россияне балуют себя шоколадом, а москвичи – кофе.

Сокращение повседневных расходов в ноябре не повлияло на Индекс Кофе с Молоком. Кривая Индекса идет вверх уже четыре месяца подряд, достигнув в ноябре показателя в 982 п.п., что на 4% больше октябрьского значения. За год КсМ в целом по стране вырос на 5,1%, что немного не дотягивает до накопленной за период инфляции. Однако значение Индекса еще никогда не было столь высоким. Столько впечатляющий рост оказался возможным благодаря любви россиян, в первую очередь, к шоколаду, которого они купили больше, даже не смотря на рост цены. А вот в Москве Индекс вел себя диаметрально противоположно, показав снижение на 0,9% к октябрю и на 4% к ноябрю прошлого года. Москвичи отреагировали на выросшие цены снижением объемов покупки почти всех составляющих Индекса. Исключение составил только подешевевший кофе, которого жители столицы купили на 5% больше чем месяцем и годом ранее.

Динамика Индекса «Кофе с Молоком». Январь 2012 – ноябрь 2016.

Динамика Индекса «Кофе с Молоком» в Москве. Январь 2012 – ноябрь 2016.

Источник данных: Romir Scan Panel, ноябрь 2016

После двух месяцев бурного повседневного шопинга в ноябре россияне решили немного придержать кошельки, видимо, готовясь к неизбежной предновогодней закупке в декабре. По итогам ноября общие траты на повседневные товары сократились на 0,6% относительно октября. В разрезе года общие расходы россиян выросли на 5,8%, что полностью совпадает с уровнем накопленной за год инфляции. Таким образом, расходы наших соотечественников в ноябре полностью совпали с объемом трат в прошлом году, опять уступив показателям 2012-2014 годов. На фоне общего сокращения расходов средний чек, тем не менее, продолжил рост, что говорит о сокращении частоты походов магазины в ноябре. А уменьшение доли продуктовых категорий в общей корзине повседневных покупок с 55% в октябре до 51% в ноябре свидетельствует о том, что в этом году россияне отложили предпраздничную закупку до декабря.

Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – ноябрь 2016.

Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – ноябрь 2016.

Источник данных: Romir Scan Panel, ноябрь 2016

Средний чек продолжил в ноябре тенденцию роста, начатую в сентябре. По итогам последнего осеннего месяца он вырос на 1,5% или 8 рублей, составив 548 рублей за среднестатистическую единовременную оплату покупок в магазине. Рост чека в ноябре в первую очередь обеспечили жители Центрального федерального округа во главе с москвичами, которые уверенно нарастили свои единовременные траты на 7-9%. Не подвел и Питер, где чек за месяц поправился почти на 5%. Средний чек продолжил рост на 5-6% почти во всех типах торговых каналов за исключением супермаркетов. Однако все эти последние успехи среднего чека всего лишь представляют медленное восстановление утраченных позиций. Величина нынешнего чека по-прежнему уступает значениям даже трехлетней давности.

Показатель среднего чека по федеральным округам. В скобках указано изменение к предыдущему месяцу.

Динамика среднего чека по федеральным округам, в рублях.

Источник: Romir Scan Panel, ноябрь 2015 - ноябрь 2016

26.12.2016

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