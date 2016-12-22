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Новогодняя открытка 2017

Новогодняя открытка 2017

Предлагаем вам подборку новогодних поздравительных открыток, которыми обмениваются между собой агентства и компании, а также дизайнерские варианты поздравлений.

 

Cheil Worldwide. 

Студия Артемия Лебедева. 

Банк Rietumu. 

Дизайнер Наталья Декобраш, Минск.

Дизайн новогодней открытки для компании «Берег» от агентства WeDesign.

23.12.2016

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