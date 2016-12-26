Наталья Лобахина
Управление устойчивостью малых и средних предпринимательских структур:
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783848425921
Книгопечатная продукция
Объем: 140 стр.
Сектор малого и среднего предпринимательства является фундаментальным и необходимым элементом всей социально-экономической системы страны. В условиях кризисных тенденций и структурной перестройки хозяйственных отношений устойчивое функционирование малых и средних предприятий является приоритетной задачей как на региональном уровне, так и на уровне всей страны в целом. В современных условиях методики, использующиеся для оценки экономической устойчивости предприятий, не всегда учитывают стратегические, предпринимательские и организационные особенности функционирования малых и средних предпринимательских структур, что требует разработки методического сопровождения управленческих решений, отражающего специфику процесса обеспечения устойчивости развития малых и средних предпринимательских структур.
проблемы формирования бизнес-идеи в системе организационно-экономических подходов к управлению
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