Татьяна Щенникова
Развитие системы управления в сфере услуг
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845428208
Книгопечатная продукция
Объем: 336 стр.
Представленная работа исследует проблемы управления такими экономическими системами, как малые отели и мини – отели. Недостаточная изученность, теоретическая и практическая значимость определяют актуальность и своевременность выхода в свет исследования.Целью исследования является разработка теоретических и методических положений формирования и развития сферы управления малыми гостиницами и мини – отелями, как составной части инфраструктуры рыночной экономики.В соответствии с названной целью в исследовании уточнён понятийный аппарат; разработан классификатор малых средств размещения; исследованы модели маркетинговой управленческой деятельности малых средств размещения; предложены методы развития малых отелей, посредством согласования спроса и сбыта, внедрения клиентского сервиса, управления ожиданиями клиента, программы качества услуг, а также управления доходами; выявлена зависимость ценообразования от соответствия цены и ценности оказанных услуг. Научная новизна исследования заключается в том, что автором проведено комплексное исследование проблем, связанных с разработкой теоретических и методических основ организации гостиничного бизнеса в области экономики и управления.
Исследование теоретических и методических основ организации малого гостиничного бизнеса в области экономики и управления
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