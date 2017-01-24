Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Татьяна Щенникова

Развитие системы управления в сфере услуг

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845428208
Книгопечатная продукция
Объем: 336 стр.

Представленная работа исследует проблемы управления такими экономическими системами, как малые отели и мини – отели. Недостаточная изученность, теоретическая и практическая значимость определяют актуальность и своевременность выхода в свет исследования.Целью исследования является разработка теоретических и методических положений формирования и развития сферы управления малыми гостиницами и мини – отелями, как составной части инфраструктуры рыночной экономики.В соответствии с названной целью в исследовании уточнён понятийный аппарат; разработан классификатор малых средств размещения; исследованы модели маркетинговой управленческой деятельности малых средств размещения; предложены методы развития малых отелей, посредством согласования спроса и сбыта, внедрения клиентского сервиса, управления ожиданиями клиента, программы качества услуг, а также управления доходами; выявлена зависимость ценообразования от соответствия цены и ценности оказанных услуг. Научная новизна исследования заключается в том, что автором проведено комплексное исследование проблем, связанных с разработкой теоретических и методических основ организации гостиничного бизнеса в области экономики и управления.
Исследование теоретических и методических основ организации малого гостиничного бизнеса в области экономики и управления

Посмотрите также...

Лучший учебник по рекламе

Лучший учебник по рекламе

На XVII Всероссийской конференции заведующих кафедрами рекламы и связей с общественностью, проводимой совместно с Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР), учебник руководителя Коммуникационной группы «СТРОНГ» Дмитрия Сендерова «Реклама: теория и практика» был признан лучшим изданием по рекламе за 2012 год....

Теория организации и основы менеджмента (в социальной сфере)

Теория организации и основы менеджмента (в социальной сфере)

Книга рассматривает широкий спектр проблем социального менеджмента в сфере образования и культуры. Адресована студентам и аспирантам вузов, изучающим менеджмент применительно к своим будущим профессиям: учителя, врача, культуролога. Книга будет ......

Проблема государственного управления военной сферой

Проблема государственного управления военной сферой

В своем очерке видный российский военный историк и теоретик - действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, генерал-майор, профессор, доктор исторических и юридических наук, вице-президент Российской академии ......

Труд в сфере науки

Труд в сфере науки

В монографии содержится комплексный анализ вопросов, связанных с экономикой и организацией научного труда, его специфических особенностей. Много внимания уделяется учету экономической эффективности внедрения достижений науки и техники в ......

Маркетинг государственных услуг

Маркетинг государственных услуг

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития сферы государственных услуг в условиях рыночных преобразований. Фактическая ситуация в данной области требует принятия определенного комплекса мер государственного регулирования. Особое ......

Человек в деловой сфере

Человек в деловой сфере

На многочисленных примерах из практики деловых взаимоотношения в книге анализируется поведение людей в различных служебных ситуациях, обсуждаются конфликтные моменты, даются конкретные рекомендации по выбору тех или иных принимаемых решений. ......

Введение в экономику услуг

Введение в экономику услуг

Границы области экономической деятельности, называемой сферой услуг, столь раздвинулись, что практически не осталось уголков экономики, хозяйства, к которым не приткнулись бы многочисленные, приумножающиеся с исключительно высокими темпами самые ......

Кластер сферы услуг

Кластер сферы услуг

Кластер - инновационный инструмент структурной перестройки российской экономики, который позволит ей выйти на новую ступень качественного роста. В монографии исследованы теоретические аспекты кластера: содержание понятийного аппарата, ......

Рыночные инструменты в сфере услуг

Рыночные инструменты в сфере услуг

В монографии рассмотрены теоретико-методологические основы эффективности использования рыночных инструментов в сфере услуг. Исследованы концептуальные основы эффективности использования рыночных инструментов в сфере туризма и индустрии ......

Рынок медицинских услуг: его проблемы и аспекты управления

Рынок медицинских услуг: его проблемы и аспекты управления

Последствия перехода экономики России от командно-административной к рыночной, отразились на всех отраслях народного хозяйства, в т.ч. и на здравоохранении., Однако, даже в условиях рыночных отношений медицинская помощь призвана обеспечить ......

Управление услугами культуры в крупном городе

Управление услугами культуры в крупном городе

Работа посвящена разработке методических основ формирования организационно- экономического механизма управления обеспеченностью услугами культуры населения в крупном городе. В первой главе рассмотрены органы управления услугами культуры, ......

Управление предприятиями в сфере информационных технологий:

Управление предприятиями в сфере информационных технологий:

Проблемы функционирования предприятий в сфере информационных технологий требуют внедрения эффективных подходов к управлению, способных сформировать высокий уровень конкурентоспособности и обеспечить максимальное удовлетворение эксклюзивных ......

Рынок медицинских услуг

Рынок медицинских услуг

Рынок медицинских услуг - социально значимый рынок.Это обусловлено тем, что здоровье населения является важнейшей составляющей национального богатства страны. Для эффективного функционирования данного рынка необходимо рассматривать его как ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

25.01.2017 - 15:07
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация