Пятый канал - лучший в номинации "За новые форматы диалога с обществом"
20.11.2017
Еще статьи по теме
- Пятый засветился на Авроре! - 08.11.2017
- Пятый на четвертом! Или рекордные результаты Пятого! - 02.08.2017
- Родной алфавит на Пятом - 11.05.2017
- Пятый канал наградили за социальную ответственность - 04.05.2017
- Сейлз-Хаус Эверест начинает продажи Рен ТВ и Пятого канала - 07.03.2017
- НМГ объявила о выделении телевизионного эфирного сегмента и кадровых изменениях в холдинге - 23.12.2016
- Вечерний эфир Пятого канала завоевал премиальную аудиторию - 11.10.2016
- Пелагея снялась в рекламе школы английского языка - 30.08.2016
- На старте телесезона Пятый канал в пятерке лидеров - 08.10.2015
- "Видео Интернешнл" продолжит продавать рекламу на РЕН ТВ и "Пятом канале" - 16.09.2014
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий