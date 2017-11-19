В Китае придумали стикеры на машины, чтобы проучить любителей ослеплять дальним светом

Некоторые китайские водители объявили войну любителям прижиматься на дороге и ослеплять фарами дальнего света. Новейшее оружие в этом виде дорожных конфликтов — жуткие отражающие стикеры на заднее стекло, рисунок которых виден, только если оказавшийся сзади водитель включит ослепляющий дальний свет.

Эти пугающие принты расходятся как горячие пирожки, к тому же они стоят совсем недорого — от 3 до 18 долларов.

Дорожная полиция в Китае уже отметила появление новых автомобильных наклеек. В Пекине заявили, что законом не запрещено клеить стикеры на стекло заднего вида, но такой водитель будет нести ответственность, если причиной ДТП станет испуг другого водителя. Зато полиция Шаньдуна считает по-другому: здесь носителя наклейки на заднем стекле оштрафуют на 100 юаней (15 долларов). А вы что думаете о таких стикерах?