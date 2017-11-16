Новости компаний

День № 1 на Европе Плюс!

День № 1 на Европе Плюс!

Европа Плюс снова побила мыслимые и немыслимые рекорды: число слушателей, которые каждый день настраиваются на нашу волну, преодолело отметку в 12,3 млн! 

Также Европа Плюс снова подтвердила звание абсолютного лидера по еженедельному охвату (более 25,1 млн человек) и доле рынка по аудитории (10,1%)! Невероятные цифры и невероятное спасибо каждому слушателю – благодаря ТЕБЕ мы радио № 1 в России*! Так что пришло время получать подарки в День № 1!

20 ноября на Европе Плюс – праздник настоящих лидеров. Каждый час с 9:00 до 18:00 после специального сигнала № 1 дозванивайся в эфир первым и забирай Подарочный сет №1. Или ты можешь побороться за главный приз Дня № 1 – мечту миллионов, главную новинку сезона в мире гаджетов, долгожданный новый iPhone X! Пока другие ждут своей очереди за ним неделями, Европа Плюс подарит тебе его уже сейчас (если, конечно, ты справишься с суперзаданием)! Вместе со специальным сигналом в течение дня жди от ведущего факты о более чем 12‑миллионной аудитории. Всё запоминай – пригодится! В 18:15 после сигнала нужно будет дозвониться в эфир, правильно ответить на вопрос об одном из этих фактов, а потом забрать новый iPhoneX!  

Отмечай День № 1 в компании радио № 1 в России*! Включи лидера!

17.11.2017

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