Обнаружены первые поддельные обезличенные пачки сигарет: продавцы-мошенники зарабатывают "бешеные деньги"

Получив «наводку», сотрудник Retail Express обратился в один из лондонских газетных киосков, где ему продали контрафактную обезличенную пачку сигарет премиального бренда за 10,50 фунта стерлинга. Продавец вытащил легальную пачку из стеллажа и поменял ее на поддельную, пока обрабатывал операцию с картой.

Сотрудник Управления торговых стандартов по Хаммерсмиту и Фулхэму Дуг Лав (Doug Love) предупреждает: «Качество подделки настолько высокое, что если вы не знаете, на что обращать внимание, то заметить отличия от оригинала исключительно трудно».

Как показывают имеющиеся данные, качество и цены контрафактных табачных изделий в обезличенной упаковке способствуют возникновению двух уровней нелегальной торговли. Первый – это дешевые контрабандные и контрафактные сигареты в необезличенных пачках. Второй – нелегальные обезличенные пачки нового формата, которые нередко проводятся в документах по рекомендуемой розничной цене.

Координатор Управления торговых стандартов по Северо-Западной Англии Кейт Пайк (Kate Pike) сообщила представителям Retail Express: «Еще одна проблема – это розничные продавцы, которые продают такие сигареты по полной цене и проводят их по документам как легальные. Это сильно отличается от обычного поведения, и те, кто так поступает, зарабатывают бешеные деньги».

Управления торговых стандартов впервые выявили мелкие факты продажи новых подделок в июле, а источник сообщил Retail Express, что это явление «распространяется к югу». И хотя в целом оборот контрафакта остается низким, он представляет большую угрозу для розничных компаний.

В материалах оценки потенциального эффекта от введения обезличенной упаковки, проведенной Королевским управлением Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC), содержится предупреждение о том, что преступникам будет дешевле и легче изготавливать контрафактную продукцию. Налоговая служба также предположила, что организованные преступные группировки затем могут проникнуть и на оптовый рынок, вследствие чего «местные розничные продавцы станут невольно участвовать в продаже контрафактных табачных изделий».

В материалах оценки также указано, что отличить нелегальные запасы от легальных будет сложно даже соответствующим должностным лицам.

Когда было объявлено о введении обезличенной упаковки, производители табачных изделий предупредили, что этот шаг сыграет на руку незаконной торговле.

Комментируя сегодняшний факт выявления первых контрафактных сигарет в обезличенных пачках, источник из табачной отрасли отметил, что это было «неизбежно», и охарактеризовал изменение законодательства следующим образом: «Это законодательный белый слон, который помогает росту незаконной торговли».

Недавно опубликованные цифры свидетельствуют о том, что HMRC уже теряет контроль над незаконной торговлей табачными изделиями, объемы которой только за прошлый год выросли на 33%. Cейчас из-за нелегального табака Министерство финансов ежегодно теряет 2,4 млрд фунтов стерлингов, а каждый законопослушный магазин шаговой доступности, по данным Альянса розничных продавцов табачных изделий (Tobacco Retailers Alliance, TRA), – 34 237 фунтов стерлингов.