Агентство Arena стало новым медиапартнером "Мясницкий Ряд"

Агентство Arena выиграло тендер МПЗ «Мясницкий ряд» на оказание услуг по медиа обслуживанию в 2018 году. В рамках договора Arena займется стратегическим и тактическим планированием, закупкой медиаинвентаря, а также сервисным обслуживанием и ведением рекламных кампаний по размещению на ТВ, в сети интернет, социальных сетях, прессе, наружной рекламе и на радио.

«У Arena большой опыт продвижения компаний FMCG-сектора, и наш новый клиент по достоинству оценил экспертизу агентства, - говорит генеральный директор Arena Руслан Самаев. - Мы считаем, что опыт команды вкупе с широким набором разработанного группой АДВ инструментария, позволят компании «Мясницкий ряд» усилить свои позиции на рынке и будут способствовать дальнейшему росту бизнеса клиента».

«Мы уверены, что выбор агентства «Arena» в качестве медийного партнера, принесет нам новые возможности для продвижения нашего продукта и поможет эффективно донести до потребителей ключевые преимущества бренда», - добавляет директор службы рекламы и маркетинга «Мясницкий ряд» Эльвира Ольгина.