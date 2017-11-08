Брендинг

CULT. Чистота без компромиссов

CULT. Чистота без компромиссов

Бренд CULT для компании-дистрибьютора ведущих мировых брендов в сфере гигиены и клининга.

«Новая Сибирь» — это торгово-сервисная компания, которая с  2000 года является официальным дистрибьютором ведущих мировых брендов в сфере гигиены и клининга: TORK, Vileda Professional, Kiehl, Ecolab, Paclan, Electrolux, Vikan и др.

К 2017 году компания настолько выросла и изменилась, что обратилась в агентство с необходимостью ребрендинга. Обновление бренда нужно для увеличения прибыли, выхода на новые рынки и запуска новых инструментов и сервисов.

Разработанное в агентстве название CULT производится из более объемного по смыслу названия компании Clean Ultimate. В этом названии «зашито» позиционирование, говорящее об ультимативной (даже запредельной) чистоте. Полное название на латинице пишется как Clean Ultimate Company и читается как «Клин Алтимэйт Компани».

Понятие «культ» подчеркивает крайне серьезное отношение к своему делу.Это характеризует компанию как профессионала и перфекциониста — можно быть уверенным в получении самого высокого результата, ведь чистоты не может быть «чуть-чуть» или «недостаточно».

В агентстве сделали цветограмму, которая отлично характеризует консервативность брендинга в индустрии чистоты. Наиболее популярен традиционный подход с использованием всех оттенков синего и голубого, символизирующих чистоту.

Чтобы максимально отстроиться от конкурентов, в агентстве была разработана новая концепция, которая  характеризуется графической чистотой. Большие пространства чисто белого цвета как нельзя лучше подчеркивают буквально маниакальное отношение к чистоте. А сочный и свежий зеленый цвет подчеркивает прогрессивность компании — свежий взгляд на проблему или рядовую ситуацию клиента.

Ультимативно голубой цвет выгодно разделяет основные бренд-атрибуты и усиливает ощущение «запредельной чистоты». Голубой используется исключительно для окраски знака, тогда как зеленый все остается основным цветом бренда, выделяющим его из массы конкурентов. Кроме того такой цветовой код является отсылкой к бренду «Новая Сибирь».

09.11.2017

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