Чего ждать от программы Red Apple 2017?

Посетителей фестиваля Red Apple 2017, который состоится в Москве 7-8 декабря, ждёт обширная программа лекций, воркшопов, мастер-классов и других активностей. Так как их количество заметно вырастет по сравнению с предыдущими годами, организаторы забронировали для проведения фестиваля сразу две площадки — Deworkacy и Digital October на «Красном октябре».

Львиную долю фестивальных активностей в этом году утвердит программный комитет, в который вошли признанные эксперты креативной и медиаиндустрии: Гавр Гордеев, Данил Голованов, Алена Разбирина, Влад Ситников, Дмитрий Карпов и Николай Мегвелидзе.

Финальное расписание лекций и мастер-классов еще формируется, но многие спикеры уже подтверждены. Среди них — мировые звезды рекламной индустрии, вошедшие в состав жюри Red Apple 2017: креативные директора Dentsu India, BBH Singapore, Hakuhodo Tokyo, Wieden+Kennedy и глобальный директор по стратегии PHD London.

Российские спикеры также порадуют участников фестиваля яркими лекциями и подробными разборами нашумевших коммуникационных кейсов — от самой масштабной маркетинговой кампании года на ТВ, посвящённой сериалу «Гоголь», до широко обсуждавшегося дерзкого запуска бренда в инстаграме, который агентство Setters создало для питерской “Пышечной, 1958”. Кроме того, все заинтересованные смогут взглянуть на конкурсные работы фестиваля глазами члена жюри, креативного директора, стратега, дизайнера и даже директора по маркетингу Сбербанка России.

Музыкант, актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор Илья Найшуллер, создавший для группы «Ленинград» клип «Кольщик» и победивший с ним на Cannes Lions, поделится своими способами взорвать аудиторию. Писатель Александр Цыпкин и медиаменеджер Демьян Кудрявцев проведут ток-шоу «Об актуальном». Юлия Чайкина, главный редактор Forbes Woman, и Элла Стюарт, главный управляющий директор BBDO Group, обсудят, есть ли место для эмпатии в бизнесе.

О том, как делать провокационную рекламу, не выходя за рамки разумного, поговорят участники дискуссии “Эпатаж в рекламе: смешать, но не взбалтывать” Гавр Гордеев, директор телеканала ТНТ4, Андрей Губайдуллин, креативный директор рекламного агентства Восход, Павел Таргашин, директор по развитию агентства Фисташки, а задаст им каверзные вопросы Евгений Чебатков, участник проекта Stand Up на ТНТ.

Серафима Гурова, основатель и CEO PR-студии RODNYA, расскажет, как люди на самом деле воспринимают новости и что делать компаниям, чтобы оказаться в информационной повестке дня. Сергей Шанович, дизайнер, продюсер, режиссер, художник, основатель студии SHANDESIGN и креативный директор телепроекта «ТАНЦЫ на ТНТ», расскажет про спонсорскую интеграцию в телепроектах.

Артур Хачуян, создатель SocialDataHub, доложит, что о нас знают соцсети и какие существуют правила информационной гигиены. Мария Фаликман, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ, и Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка», поговорят о том, что такое синдром упущенной возможности и почему он особенно часто встречается в современных мегаполисах. Дмитрий Карпов, руководитель экспертного центра креативной педагогики в Консорциуме (БВШД, Scream School, МШК, МАРШ), проведёт воркшоп, посвященный дизайн-мышлению.

Новая площадка фестиваля “Deworkacy” будет полностью посвящена практике: интенсивам, воркшопам, перфомансам, искусству и новым технологиям. Главным событием в рамках практической программы фестиваля станет интенсив от преподавателей легендарной креативной бизнес-школы Hyper Island. Он будет состоять из трёх воркшопов, посвященных актуальным креативным техникам и механикам: Human Centered Design, Погружение в технологии и Развитие идей. Почти все билеты на интенсив были забронированы ещё до официального открытия продаж. Организаторы обещают предоставить несколько дополнительных мест в ближайшем будущем - следите за новостями. Посещение интенсива не входит в стоимость билета на фестиваль и оплачивается отдельно.

Гости фестиваля Red Apple смогут поучаствовать в воркшопах по сторителлингу от Московской Школы Кино, научатся создавать необычную айдентику с БВШД, примерят на себя нестандартный образ бренд-менеджера, маркетолога или аккаунт-менеджера с New Biz Academy и освоят искусство театральной пластики в Лаборатории Пластического театра Gogol School.

Продажа билетов открыта с первого ноября на сайте фестиваля и на Timepad! Если вы уже отметили интересных для себя спикеров или хотите принять участие в одном из полезных практических воркшопов, приобретайте билеты и регистрируйтесь заранее, чтобы точно попасть в списки участников. Следите за обновлениями программы в разделах Red Apple Classic и Red Apple Out Of Box, а также - на странице фестиваля в фейсбуке. в соц.сетях фестиваля.