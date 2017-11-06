Креатив

Группа быстрого конвертирования Tele2 спешит на помощь

Группа быстрого конвертирования Tele2 спешит на помощь

Tele2 снова перевернула привычные для рынка телекома правила и сделала то, что другие еще не делали, – дала своим абонентам уникальную возможность менять минуты на гигабайты.

Агентство McCann Moscow завернуло в креативную оболочку новое правило от Tele2, создав настоящий экшн! В рекламном ролике Tele2 представила группу быстрого конвертирования, которая помогает абонентам подогнать тариф под свои нужды. Tele2 запустила новую услугу «Обмен минут на Гб», позволяющую менять неизрасходованные минуты из тарифов линейки «Мой Tele2» на интернет-трафик.

По сюжету команда Tele2 проводит масштабную спецоперацию по быстрому обмену минут на интернет-трафик. Для решения поставленной задачи группа быстрого конвертирования использует оборудование и уловки спецслужб. Команда приходит на помощь клиентам различными способами: спускается с неба и даже появляется из воды.

Новая рекламная кампания Tele2 поддерживается на ТВ, в digital, OOH и POSM.

Состав творческой группы: 

Tele2:
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann:
Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов
Руководители творческой группы – Иван Гриднев, Сергей Мариничев
Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин
Постпродакшн-продюсер – Александр Ермолович
Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко

CG-company:
Режиссер – Тигран Бежанов
Оператор – Михаил Хасая
Первый ассистент режиссера – Олег Романов
Исполнительный продюсер – Игорь Логвиненко
Постпродакшн-продюсер – Алена Беззубова

07.11.2017

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